Nombran a Abraham Alfonso Osuna Ávalos como nuevo Secretario del Ayuntamiento de Mazatlán

Tras ser aprobada la propuesta por el Cabildo, la tarde de este miércoles Abraham Alfonso Ávalos Osuna, rindió protesta como nuevo Secretario del Ayuntamiento de Mazatlán.

Sustituye en el cargo a Moisés Ríos Pérez quien renuncia el pasado viernes para ir en busca de un puesto de elección popular.

Fue titular del Órgano Interno del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF Mazatlán.

El licenciado en Derecho de profesión también ha ocupado cargos en la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán y del Gobierno del Estado.

En la sesión extraordinaria de Cabildo realizada a las 16:00 horas, el Regidor morenista Geovani Gamaliel González Zataráin, dijo que se perdió una oportunidad de respetar el principio de paridad de género.

Precisó que no es una objeción a Ávalos Osuna, sino el que no de observe la paridad de género en funcionarios de primer nivel.

Correspondió a la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez tomarle protesta al nuevo Secretario del Ayuntamiento de Mazatlán.