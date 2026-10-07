$!Rinde protesta Abraham Alfonso Ávalos Osuna como nuevo Secretario del Ayuntamiento de Mazatlán

Tras se aprobada la propuesta por mayoría de 12 votos a favor y uno en contra de los 13 integrantes del Cabildo presentes, la tarde de este miércoles rindió protesta Abraham Alfonso Ávalos Osuna como nuevo secretario del Ayuntamiento de Mazatlán. Sustituye en el cargo a Moisés Ríos Pérez, quien apenas el pasado viernes presentó su renuncia para ir en busca de un cargo de elección popular en el proceso electoral del 2027. La propuesta de que fuera Ávalos Osuna el nuevo Secretario del Ayuntamiento fue presentada por la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez en la sesión extraordinaria de Cabildo realizada cerca de las 16:00 horas de este 7 de octubre y tras ser aprobara por mayoría, también le tomó protesta.





En la sesión extraordinaria, el Regidor morenista, Geovani Gamaliel González Zataráin, dijo que se dejó ir una oportunidad de cumplir con una obligación legal que existe no nada más en el Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Mazatlán, sino en la Constitución y en el marco normativo que se ajustó en el decreto Municipal del 30 de marzo del 2922 donde se establece que se debe observar el principio de paridad de género en los funcionarios de primer nivel que es el caso del Secretario del Ayuntamiento, Tesorero Municipal, Oficial Mayor y titular del Órgano Interno de Control. “Recientemente hay una observación por parte de la Auditoría Superior del Estado en su informe específico que concluyó el 24 de agosto donde señala que hay un incumplimiento por parte del Municipio en el tema de la paridad, incluso instruye para que se realice la promoción de responsabilidad administrativa a quien corresponda ante este incumplimiento”, añadió González Zataráin antes de emitir su voto en contra.

“Y a eso me refiero en estos momentos que estamos dejando ir la oportunidad de cumplir con esas observaciones y esos mandatos que el Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Mazatlán señala, ...en lo personal yo conozco al abogado, sé de su capacidad, sin embargo, no es una objeción hacia su persona, es una objeción hacia el tema del incumplimiento del principio de paridad”. Tras tomarle protesta al nuevo funcionario de su gabinete de trabajo, la Presidenta Municipal manifestó ante personal de medios de comunicación que la instrucción que le ha dado al Secretario del Ayuntamiento es que se quiere que el bienestar llegue a todos los rincones de Mazatlán, que se atiendan como marca la ley las sesiones de Cabildo y sus funciones. “Y por supuesto que le he instruido que la seguridad es algo que debemos siempre poner como prioridad, ...como pudieron ahorita constatar, la trayectoria y la experiencia que tiene el licenciado Abraham Ávalos, al ser él abogado y también tener toda esta experiencia en su haber, pues estoy segura que hará un excelente papel y que vamos a poder solucionar y avanzar con muchos trámites que se tienen ahorita mismo en la Secretaría del Ayuntamiento”, continuó Palacios Domínguez.