Nombran a Coronel de la Guardia Nacional como nuevo Secretario de Seguridad Pública Municipal de Mazatlán

A petición de la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez, el Coronel de la Guardia Nacional de Estado Mayor, Remigio Cruz Domínguez, fue nombrado como nuevo Secretario de Seguridad Pública Municipal de Mazatlán.

Sustituye en el cargo a Gabino Ulises Jacobo Guerrero, quien apenas permaneció cerca de dos meses en el puesto tras reemplazar a su vez a Jaime Othoniel Barrón Valdez.

“Queremos fortalecer a la Policía Municipal, nos sentimos muy honrados de tener al Gabinete de Seguridad federal aquí en Mazatlán y justamente frente a todas estas figuras hacer el nombramiento del nuevo Secretario de Seguridad Pública, el Coronel Cruz”, expuso Palacios Domínguez tanto en su mensaje en el evento de forma de Convenios para Fortalecer la Estructura de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa como en entrevista.

“Agradecemos mucho al Secretario Ulises Jacobo por su desempeño que tuvo al frente de la Policía Municipal, le deseamos todo el éxito y la decisión se debe a la situación que estamos actualmente viviendo en Mazatlán, necesitamos fortalecer con más elementos, con más equipamiento, con más adiestramiento y, bueno, precisamente el día de hoy pudimos darnos cuenta que se hizo la firma de un convenio de adiestramiento, de capacitación que vamos a empezar con 50 elementos”.

Precisó que dichos elementos van a estar capacitándose en atenciones policiacas, operativas y también en relación con los derechos humanos para que tengan una mejor cercanía con la ciudadanía y una mejor atención.

En su mensaje en el evento de firma de convenios en mención, realizado este lunes en las instalaciones de la Tercera Región Militar, la Presidenta Municipal dijo que su presencia en dichas instalaciones fueron para reafirmar su compromiso con la Estrategia Nacional de Seguridad postulada por la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo y en particular con su cuarto eje, la coordinación absoluta entre los tres órdenes de Gobierno para la protección de la ciudadanía.

“Por ello, hoy, a nombre del Gobierno Municipal firmamos un Convenio de Colaboración en materia de adiestramiento a elementos con perfil de policía en el que contemplamos de inicio que son 50 policías municipales quienes recibirán capacitación de la Guardia Nacional en materia de competencias policiales y operativas avanzadas”, asentó.

“En el centro de este acuerdo está la prioridad absoluta que tiene para el Gobierno de México, a través de todas las dependencias de seguridad, la formación de una corporación municipal de excelencia con capacidades operativas extensas y pleno respeto a los derechos humanos y las garantías procesales para ser la primera línea de defensa del pueblo de Mazatlán”, manifestó.

“En este espíritu que, para potenciar la coordinación entre todos los entes de seguridad y avanzar en la transformación de nuestra Policía Municipal he decidido, dentro de mis atribuciones, nombrar Secretario de Seguridad Pública Municipal al Coronel Guardia Nacional de Estado Mayor, Remigio Cruz Domínguez”.

Dijo confiar en que su experiencia en tareas de Comando y Seguridad Ciudadana rendirá frutos a favor de la seguridad de este Municipio donde la seguridad es una prioridad permanente desde la atención a las causas y las funciones constitucionales que corresponde al Municipio.

“A través de todos los instrumentos a nuestro alcance y en total coordinación con las autoridades federales y estatales seguiremos adelante trabajando en equipo por la tranquilidad de las y los mazatlecos y el bienestar para todos”, recalcó Palacios Domínguez en este evento de firma de convenios para reforzar la seguridad en Mazatlán y Culiacán luego del incremento de homicidios dolosos durante septiembre y octubre en este municipio mazatleco.