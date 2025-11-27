$!Nombran a Isis Vidal como nueva directora de Comunicación Social del Ayuntamiento de Mazatlán

Tras la renuncia de Fabiola Rodríguez por motivos personales, Isis Vidal Merino asumió la dirección de Comunicación Social del Ayuntamiento de Mazatlán, informó este jueves la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez.
“El día de ayer Fabiola Rodríguez presentó su renuncia, su salida por motivos personales, decirles que estoy muy agradecida con Fabiola a lo largo de todo este año con su trabajo, con su acompañamiento, con su profesionalismo y le deseamos lo mejor y el mayor de los éxitos en lo que emprendas y en lo que venga para tí”, expresó en entrevista tras la sesión ordinaria de Cabildo.
“Y bueno, el día de hoy tenemos la oportunidad de presentarles a la maestra Isis Vidal, quien será la nueva directora de Comunicación y pues tiene gran experiencia en el ámbito de comunicación social en los tres niveles de Gobierno, y pues vamos a estar como siempre abiertos y agradecidos con los medios de comunicación para seguir informando oportunamente a todos los mazatlecos sobre las acciones de Gobierno y sobre todas las preguntas que tengan de esta administración”.
La Presidenta Municipal de Mazatlán también dio a conocer que se tiene previsto un cambio más en su equipo de trabajo antes de que cierre el presente año, pero dijo que en su momento lo dará a conocer..
“Sí tenemos previsto algunos cambios más, tenemos previsto un cambio más, más adelante les estaremos diciendo de qué se trata, siempre buscando fortalecer al equipo y vamos a comunicárselos con anticipación para que ustedes también nos acompañen”, continuó.
Expresó que lo que busca de su equipo de trabajo, tanto los que han estado como los que están es que pongan al servicio de los mazatlecos todo su empeño y dedicación, que sean personas preparadas, honestas y muy trabajadoras y que se siga el apoyo en lo que se tiene planteado en el Plan Municipal de Desarrollo porque están para darle resultados a la gente.
La nueva directora de Comunicación Social dio a conocer que ha laborado en la Ciudad de México y proviene de Tepic, Nayarit, donde laboró en Comunicación Social y su llegada a su nueva responsabilidad se dio tras una entrevista con la Alcaldesa Palacios Domínguez.
“Pues prácticamente venir a fortalecer todo el equipo con ustedes, también el área gubernamental y pues darle seguimiento a todas las cosas, básicamente es eso”, continuó.
“Venimos justamente a fortalecer y tener como un Gobierno más abierto con todos ustedes, que la información les fluya en tiempo y forma, como debe de ser, platicar con todos los directores para que ahora sí tengan ustedes la apertura total y el acompañamiento que necesiten porque a final de cuentas ustedes necesitan la información, por mí encantada y así lo vamos a hacer para que ustedes tengan con qué trabajar y nos ayuden a difundir todo lo que se ha hecho y lo que se va hacer”.