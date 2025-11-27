$!Nombran a Isis Vidal como nueva directora de Comunicación Social del Ayuntamiento de Mazatlán

Tras la renuncia de Fabiola Rodríguez por motivos personales, Isis Vidal Merino asumió la dirección de Comunicación Social del Ayuntamiento de Mazatlán, informó este jueves la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez.

“El día de ayer Fabiola Rodríguez presentó su renuncia, su salida por motivos personales, decirles que estoy muy agradecida con Fabiola a lo largo de todo este año con su trabajo, con su acompañamiento, con su profesionalismo y le deseamos lo mejor y el mayor de los éxitos en lo que emprendas y en lo que venga para tí”, expresó en entrevista tras la sesión ordinaria de Cabildo.

“Y bueno, el día de hoy tenemos la oportunidad de presentarles a la maestra Isis Vidal, quien será la nueva directora de Comunicación y pues tiene gran experiencia en el ámbito de comunicación social en los tres niveles de Gobierno, y pues vamos a estar como siempre abiertos y agradecidos con los medios de comunicación para seguir informando oportunamente a todos los mazatlecos sobre las acciones de Gobierno y sobre todas las preguntas que tengan de esta administración”.

La Presidenta Municipal de Mazatlán también dio a conocer que se tiene previsto un cambio más en su equipo de trabajo antes de que cierre el presente año, pero dijo que en su momento lo dará a conocer..