Nombran a Jesús Osuna Lamarque coordinador del Juzgado Cívico en Mazatlán

Con 11 votos a favor y tres en contra, el Cabildo de Mazatlán aprobó el nombramiento del regidor suplente y ex secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Mazatlán, Jesús Osuna Lamarque, como Coordinador del Juzgado Cívico y de los Jueces Cívicos.

Tras la votación, la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez, le tomó protesta a Osuna Lamarque en sustitución de Rafael Vinicio Parra Alaniz, quien presentó su renuncia a ese puesto el 14 de mayo del presente año para hacerse efectiva al día siguiente.

El nuevo funcionario, que fue director de Enlace Rural del Gobierno de Mazatlán, fue propuesto por la Presidenta Municipal para este nuevo puesto,

Al leer la trayectoria de Osuna Lamarque, el Secretario del Ayuntamiento de Mazatlán, Moisés Ríos Pérez, expresó que este persona cuenta con Licenciatura en Derecho en la Universidad del Pacífico Norte del 2009 al 2012 y tiene su respectivo título profesional y cédula respectiva, además ha tomado por una década diplomados y cursos de formación al respecto y talleres, entre otros.

Comenzó a laborar en el Ayuntamiento de Mazatlán a partir del 1992 donde ha desempeñado diversas responsabilidades, además ha sido cuatro veces secretario general del Stasam, entre otros puntos.

Quienes votaron en contra de este nombramiento fueron la regidora priista Maribel Chollet Morán y los ediles panistas Wendy Liliana Bajaras Cortés , presidenta del Partido Acción Nacional en Sinaloa, y Felipe Parada Valdivia,

Cholet Morán consideró que la propuesta de la Alcaldesa para que se nombrara a Osuna Lamarque como Coordinador del Juzgado Cívico y de los Jueces Cívicos es una cuota que la Alcaldesa tiene que pagar.

”Yo creo que es una cuota que ella tiene que pagar y esa la entiendo, aquí no hay tema que no sea claro, por supuesto que es una cuota que ella tiene que pagar, hay un compromiso político electoral en el que ella se comprometió y eso yo no lo discuto, que lo hubiera colocado en cualquier otro espacio, pero ese espacio particularmente queda abierto a la especulación (en el Juzgado Cívico)”.