$!Nombran a Ramón Salazar Estrada nuevo Obispo de Mazatlán

La Diócesis de Mazatlán anunció el nombramiento de Monseñor Ramón Salazar Estrada como IV Obispo de Mazatlán, luego de que el Papa León XIV aceptara la renuncia presentada por Monseñor Mario Espinosa Contreras.
A través de sus redes sociales, la Diócesis de Mazatlán difundió un mensaje firmado por Espinosa Contreras, en el que informó a sacerdotes, diáconos, religiosas y laicos sobre el cambio al frente de la Iglesia católica en esta región.
“Con profunda gratitud a Dios y a la Santa Sede, he recibido la gracia de la aceptación de la renuncia que presenté el pasado 24 de noviembre de 2024. Agradezco sinceramente la confianza que me ha permitido ejercer el ministerio episcopal durante más de 30 años”, señala el mensaje.
Espinosa Contreras informó que el Santo Padre León XIV eligió a Salazar Estrada, quien actualmente se desempeña como Obispo Auxiliar de Guadalajara, para asumir la conducción de la Diócesis de Mazatlán.
“Con gozo en el Señor, les anuncio que el Santo Padre León XIV ha elegido como IV Obispo de la Diócesis de Mazatlán a S.E.R. Mons. Ramón Salazar Estrada, Obispo Auxiliar de Guadalajara”, escribió.
El todavía Obispo de Mazatlán invitó a la comunidad diocesana a orar por el nuevo titular, para que sea iluminado y fortalecido en la misión que asumirá en Mazatlán.
“Los invito a elevar nuestra oración por él, para que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo lo iluminen, fortalezcan y acompañen en esta nueva misión episcopal que el Señor le confía entre nosotros”, expresó.
También pidió a los integrantes de la Diócesis recibir al nuevo Obispo “con alegría, fraternidad y esperanza”, y prepararse para caminar bajo su guía pastoral.
“Que Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción, Patrona de nuestra Diócesis, interceda por todos nosotros y nos alcance abundantes gracias y bendiciones”, concluyó Espinosa Contreras.
¿Quién es Ramón Salazar Estrada?
Ramón Salazar Estrada nació el 17 de mayo de 1963 en Guadalajara, Jalisco. Realizó sus estudios de Filosofía y Teología en el Seminario de Guadalajara entre 1984 y 1993 y fue ordenado sacerdote el 30 de mayo de 1993.
Posteriormente cursó la Licenciatura y el Doctorado en Teología Moral en la Academia Alfonsiana de Roma.
A lo largo de su trayectoria sacerdotal ocupó distintos cargos en la Arquidiócesis de Guadalajara, entre ellos profesor de Teología Moral, director espiritual y prefecto del Seminario, además de desempeñarse como párroco y capellán en distintas comunidades.
También realizó actividades pastorales y académicas en Alemania y ha publicado artículos relacionados con la Teología Moral.
Entre sus obras se encuentran La Gracia en la vida cristiana y Guía para el examen “Ad Audiendas Confessiones”.
Además del español, habla italiano, alemán, francés y latín.
El 18 de septiembre de 2021, la Santa Sede dio a conocer su nombramiento como Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de Guadalajara, asignándole la sede titular de Bisarcio.
Su consagración episcopal se realizó el 30 de noviembre de 2021 en el Santuario de los Mártires, en Guadalajara, presidida por el entonces Cardenal y Arzobispo de Guadalajara, José Francisco Robles Ortega.