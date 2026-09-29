$!Nombran a Ramón Salazar Estrada nuevo Obispo de Mazatlán

La Diócesis de Mazatlán anunció el nombramiento de Monseñor Ramón Salazar Estrada como IV Obispo de Mazatlán, luego de que el Papa León XIV aceptara la renuncia presentada por Monseñor Mario Espinosa Contreras.

A través de sus redes sociales, la Diócesis de Mazatlán difundió un mensaje firmado por Espinosa Contreras, en el que informó a sacerdotes, diáconos, religiosas y laicos sobre el cambio al frente de la Iglesia católica en esta región.

“Con profunda gratitud a Dios y a la Santa Sede, he recibido la gracia de la aceptación de la renuncia que presenté el pasado 24 de noviembre de 2024. Agradezco sinceramente la confianza que me ha permitido ejercer el ministerio episcopal durante más de 30 años”, señala el mensaje.

Espinosa Contreras informó que el Santo Padre León XIV eligió a Salazar Estrada, quien actualmente se desempeña como Obispo Auxiliar de Guadalajara, para asumir la conducción de la Diócesis de Mazatlán.

“Con gozo en el Señor, les anuncio que el Santo Padre León XIV ha elegido como IV Obispo de la Diócesis de Mazatlán a S.E.R. Mons. Ramón Salazar Estrada, Obispo Auxiliar de Guadalajara”, escribió.