$!Noroeste comparte su 53 Aniversario con los mazatlecos

El festejo por el 53 Aniversario de Noroeste salió a la calle para compartir con los mazatlecos una rebanada de pastel y celebrar junto con quienes diariamente forman parte de la comunidad. En la explanada principal donde se ubica esta casa editorial, colaboradores de distintas áreas se reunieron para repartir pastel a transeúntes, así como a trabajadores y clientes que acudieron a los juzgados familiares de Primera Instancia de Mazatlán, del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa.









Personal de prensa, publicidad, sistemas, administración, editorial, entre otras áreas, participó en la actividad, acercándose a quienes transitaban por el lugar para ofrecerles una rebanada como parte de la celebración. La respuesta de los mazatlecos fue positiva, ya que algunas personas que caminaban por la zona recibieron el detalle, mientras que automovilistas hicieron una pausa para acercarse y recibir una porción del pastel conmemorativo.









Incluso, un camión se detuvo frente a la explanada y permitió que colaboradores de Noroeste subieran y repartieran una rebanada a los pasajeros.









La actividad tuvo como propósito acercar a Noroeste a la comunidad y permitir que los mazatlecos se sumarán a una fecha significativa para la casa editorial, que este 8 de septiembre conmemora 53 años de trayectoria. El ambiente festivo se hizo presente en la explanada con música, globos en tonos dorado y rojo y el número 53 como elemento central de la celebración.







