$!Noroeste enciende el ambiente en el desfile del Carnaval de Mazatlán

Al son de la banda y otros ritmos, el recorrido con los patrocinadores publicitarios dio inicio al recorrido en el que la mayoría de la gente esperaba por los artículos que regalaban en cada vehículo, mientras que las primeras comparsas también se hicieron notar.

MAZATLÁN._ El vehículo de Noroeste puso un gran ambiente en la avanzada comercial del desfile del Carnaval Internacional de Mazatlán 2026, que reunió a miles de personas este domingo en el malecón.

Cerca de las 18:00 horas, la avanzada comercial llegó a la zona entre la Avenida de los Deportes y el restaurante El Sinaloense, donde ya había un ambiente de fiesta y diversión, que explotó aún más al ver llegar los escoltas de la Guardia Nacional.

Como cuarto en el orden, el autobús de Noroeste, con algunos de sus trabajadores, prendió el desfile con mucho entusiasmo y algunos regalos para los asistentes, demostrando su compromiso con la ciudadanía no solo en informar día a día, sino estando en los mejores momentos.

Con un grupo norteño a su lado, la música acompañó a la avanzada de Noroeste en todo momento, permitiendo que la gente en las orillas del malecón se pusiera a bailar y entrara aún más en ambiente previo a la llegada de los carros alegóricos del nuevo cortejo real.