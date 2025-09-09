$!Noroeste ha podido mantenerse sólido informando de manera clara y veraz: Padre Adán Pazos

A lo largo de 52 años, Noroeste se ha caracterizado por informar de manera clara, veraz y sólida, expresó el Padre Adán Pazos Sánchez durante la misa de aniversario.

Señaló que festejar más cinco décadas informando no ha sido nada fácil en medio de este milenio de tecnología y Noroeste ha sabido mantenerse sólido y firme.

Llamó a los colaboradores que ante los grandes desafíos se mantengan en el deber de informar de lo que acontece al mundo.