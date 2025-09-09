$!Noroeste ha podido mantenerse sólido informando de manera clara y veraz: Padre Adán Pazos

A lo largo de 52 años, Noroeste se ha caracterizado por informar de manera clara, veraz y sólida, expresó el Padre Adán Pazos Sánchez durante la misa de aniversario.
Señaló que festejar más cinco décadas informando no ha sido nada fácil en medio de este milenio de tecnología y Noroeste ha sabido mantenerse sólido y firme.
Llamó a los colaboradores que ante los grandes desafíos se mantengan en el deber de informar de lo que acontece al mundo.
”Continúen informando claro y sincero. Es muy importante saber conocer lo que acontece en el mundo y les conminó a hacerlo bien haciendo las cosas correctamente para seguir siendo sólidos y firmes en dar de la mejor manera las noticias”.
En medio de un gran aplauso de la comunidad presente en misa del diario, el Padre en su mensaje deseó lo mejor en su celebración a todos los colaboradores de Noroeste Mazatlán en la Catedral Basílica de la Virgen de la Inmaculada Concepción.
El presbítero enfatizó el reconocimiento que la población hace a diario informándose a través del grupo editorial Noroeste de lo que ocurre y les conminó a continuar esforzándose para seguir dando bien las noticias.
Elva Aguirre, subdirectora administrativa, encabezó al equipo de colaboradores entusiastas de Noroeste del sur del Estado en la misa de aniversario.