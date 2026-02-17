Mazatlán
|
Desfile

Noroeste y otros patrocinadores cumplen con su cometido de ambientar la fiesta carnavalera

La música en vivo, las comparsas de baile y la lluvia de obsequios dieron vida a la avanzada comercial del desfile de este martes en el Carnaval Internacional de Mazatlán 2026, encargada de abrir el espectáculo sobre el emblemático Malecón de Mazatlán
Alexis García |
17/02/2026 16:48
17/02/2026 16:48

A partir de las 15:30 horas, los grandes autobuses decorados comenzaron su trayecto por el malecón con edecanes y grupos musicales a bordo, quienes no dejaron de animar al público pese al intenso sol que se dejó sentir durante la tarde.

En tantos los asistentes respondieron con entusiasmo, participando activamente con gritos de júbilo, aplausos y bailes improvisados al paso de la avanzada; mientras que los más pequeños no dejaron de pedir regalos desde la acera, recibiendo artículos promocionales que arrancaron sonrisas.

La avanzada comercial logró crear un ambiente festivo que fue bien recibido tanto por el pueblo mazatleco como por turistas nacionales y extranjeros, quienes disfrutaron de la energía y el ritmo que caracterizan a la máxima fiesta porteña.

A pesar de no tener la mejor protección ante las altas temperaturas, los participantes mantuvieron el ánimo en todo momento, reafirmando su compromiso con la celebración.

Como es tradición, el carro del Noroeste destacó entre los demás vehículos, luciendo por todo lo alto con la presencia de reconocidas personalidades que tomaron el micrófono para interactuar con el público y provocar carcajadas.

La seguridad de esta primera parte del segundo desfile estuvo a cargo de dos patrullas de la Guardia Nacional, mismas que escoltaron el contingente para garantizar que el recorrido transcurriera sin contratiempos.

La avanzada comercial concluyó su trayecto en la zona de la Avenida de los Deportes, poco antes de las 16:00 horas, a espera de dar paso al resto del desfile carnavalero.

#Carnaval de Mazatlán
#Desfile
