$!Noroeste y otros patrocinadores cumplen con su cometido de ambientar la fiesta carnavalera

A partir de las 15:30 horas, los grandes autobuses decorados comenzaron su trayecto por el malecón con edecanes y grupos musicales a bordo, quienes no dejaron de animar al público pese al intenso sol que se dejó sentir durante la tarde. En tantos los asistentes respondieron con entusiasmo, participando activamente con gritos de júbilo, aplausos y bailes improvisados al paso de la avanzada; mientras que los más pequeños no dejaron de pedir regalos desde la acera, recibiendo artículos promocionales que arrancaron sonrisas.









La avanzada comercial logró crear un ambiente festivo que fue bien recibido tanto por el pueblo mazatleco como por turistas nacionales y extranjeros, quienes disfrutaron de la energía y el ritmo que caracterizan a la máxima fiesta porteña. A pesar de no tener la mejor protección ante las altas temperaturas, los participantes mantuvieron el ánimo en todo momento, reafirmando su compromiso con la celebración.









Como es tradición, el carro del Noroeste destacó entre los demás vehículos, luciendo por todo lo alto con la presencia de reconocidas personalidades que tomaron el micrófono para interactuar con el público y provocar carcajadas.







