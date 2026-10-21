$!Norwegian Encore vista Mazatlán y arriba con 4 mil 24 pasajeros y mil 618 tripulantes

MAZATLÁN._ Mazatlán recibió este miércoles al crucero turístico Norwegian Encore, procedente de Cabo San Lucas y con destino posterior a Puerto Vallarta, como parte de su itinerario por la costa del Pacífico mexicano.
La embarcación arribó con 4 mil 24 pasajeros y mil 618 tripulantes, manteniendo al puerto sinaloense dentro de los itinerarios de las navieras internacionales y como parte de la oferta turística de México.
Ante la afectación a las ventas en los negocios por la violencia, la llegada de cruceristas beneficia a Mazatlán mediante el consumo en restaurantes, comercios, recorridos turísticos y servicios de transporte, generando ingresos para prestadores de servicios y negocios locales.
En lo que resta de octubre, se tiene programado el arribo de cinco cruceros más, lo que permitirá continuar con la recepción de visitantes internacionales y mantener la presencia de Mazatlán como destino de turismo marítimo.