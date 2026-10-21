$!Norwegian Encore vista Mazatlán y arriba con 4 mil 24 pasajeros y mil 618 tripulantes

MAZATLÁN._ Mazatlán recibió este miércoles al crucero turístico Norwegian Encore, procedente de Cabo San Lucas y con destino posterior a Puerto Vallarta, como parte de su itinerario por la costa del Pacífico mexicano.

La embarcación arribó con 4 mil 24 pasajeros y mil 618 tripulantes, manteniendo al puerto sinaloense dentro de los itinerarios de las navieras internacionales y como parte de la oferta turística de México.