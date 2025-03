‘Nos estamos muriendo de hambre’, claman pulmoneros de Mazatlán

Una situación adversa y hasta crítica viven los conductores de pulmonías en Mazatlán debido a las bajas ganancias que han generado en los últimos seis meses por causa de la inseguridad en todo el estado, declaró Héctor Lizárraga, pulmonero local, quien no ve una mejora pronta a futuro.

Mencionó que a pesar de los días productivos del Carnaval, no se puede decir que el oficio de los pulmoneros es un negocio seguro, pues toda la inseguridad no deja que vengan más turistas ni visitantes al puerto, una situación que pega directamente a sus ganancias del día a día.

“La verdad se medio compuso los días de Carnaval, pero sinceramente ahorita el transporte público de Mazatlán estamos viviendo una situación que nos andamos muriendo de hambre, bien jodidos, ya que hay mucho transporte parado. ¿Por qué? Porque no hay negocio, no hay negocio, la verdad “, dijo Héctor Lizárraga.

”Ese es el apoyo, es la ayuda que nos dio el gobierno. Es la inseguridad que tenemos, es lo que estamos viviendo aquí en Mazatán, por eso nos estamos batallando, por la inseguridad que aleja a la gente”.

Declaró que los seis días del Carnaval de Mazatlán fueron un pequeño respiro al aumentar el pasaje de las pulmonías en hasta un 50 por ciento; aunque dichos clientes fueron en su mayoría turistas nacionales, pues al parecer los extranjeros siguen aún con duda de visitar Sinaloa.

“Un 50 por ciento (de incremento de clientes) a lo que veníamos teniendo de otros años. La verdad sí vino mucho turismo, a lo mejor igual que otros años no, pero sí vino turismo, un turismo nacional más que todo”.

‘Nos están cobrando 500 pesos por un curso’

Lizárraga indicó que todavía no han sido notificados sobre un posible apoyo económico de parte de la Secretaría de Economía, del programa ‘Sinaloa Late Fuerte’; sin embargo, sí han tenido que tomar un curso de capacitación especializada que les ha costado dinero de su bolsillo.

“Nada, ni un peso de ayuda nos han dado. Ahorita lo que nos está obligando el Gobierno es a hacer un curso y nos están cobrando 500 pesos. Ese es el apoyo que tenemos, que está sacando dinero de donde no hay; no es ayuda, al contrario, nos están afectando de que nos obligan a pagar un curso de 500 pesos con dinero que no hay”.

Explicó que es un curso que los mandan a hacer con ICATSIN (Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa), el cual lo decreta Vialidad. Sin embargo, opina que esta capacitación no les sirve de nada, y que en su lugar deberían brindarles a los transportistas un curso de inglés para tener un Mazatlán más bilingüe.