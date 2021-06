‘Nos han querido mantener invisibles’, dice Martín Heredia sobre su campaña a la Alcaldía de Mazatlán

Durante el debate de candidatos a ocupar la Alcaldía de Mazatlán, Martín Heredia Lizárraga desafiaba una y otra vez a los “candidatos punteros” a ir a cualquier colonia, el día que fuera, para ver cómo recibía la gente a cada uno de ellos.

Pero al candidato de Movimiento Ciudadano lo desconocieron. En su último día de campaña, este miércoles, Heredia Lizárraga aseguró que ese fue un común denominador durante la etapa de solicitud del voto ciudadano: hubo quienes lo quisieron mantener invisible.

“A mí me llama muchísimo la atención y me ha sucedido toda la campaña, que nos han querido mantener invisibles, así como que no existimos, tanto en algunas encuestas como los propios candidatos”, dijo frente a los medios de comunicación.

“Porque saben perfectamente lo que está pasando, ustedes lo saben, es un estado de ánimo impresionante hacia nosotros, vamos a ganar esta elección, vamos a demostrar que aún cuando trataron de mantenernos invisibles, eso no existe”.

En su última rueda de prensa como candidato explicó que en las colonias y fraccionamientos predomina un rechazo hacia Fernando Pucheta Sánchez, candidato de la alianza Va por Sinaloa, y hacia Luis Guillermo Benítez Torres, candidato de la coalición Morena-PAS, por su mal desempeño como Presidentes municipales.

Dos personajes que, “en vez de pedir el voto, deben pedir perdón”, comentó Heredia Lizárraga.

“Tienen que ser llamados a cuentas ambos porque han sido un par de bribones”, manifestó, “yo fui junto con otra candidata los únicos que asumimos un compromiso serio con la agenda ciudadana en favor de la transparencia, la rendición de cuentas, un Gobierno facilitador, sustentable, que esté cerca de la gente, que tenga las mejores prácticas”.