López Triana señaló que la reforma no está aprobada del todo, ya que faltan estatutos en discusiones particulares, por lo que manifiesta que seguirán en pie de lucha para defender la democracia por la razones que ellos creen son las correctas.

La mañana de este miércoles y luego de 17 horas de discusión, en una sede alterna en la Ciudad de México, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo particular, la reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación.

“En principio no está aprobada de manera definitiva (la Reforma Judicial), la Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen de la reforma, todavía falta la discusión en lo particular, después está pasará a la Camara de Senadores también para su aprobación final y finalmente como se trata de una reforma constitucional se mandará a la legislatura de los estados”, explicó López Triana.

“No obstante nosotros seguimos en pie de lucha; como saben esta reforma se inició desde febrero de este año por una iniciativa del Ejecutivo para supuestamente reformar el Poder Judicial, pero realmente se trata de destruirlo y acabar con el último bastión de la democracia, bajo el eslogan que los jueces, magistrados y ministros son corruptos, lo cual no es cierto, nosotros no somos corruptos y no abedecemos a intereses de otros, nuestro sistema de selección es riguroso y se obtiene a través del mérito meritocratico, y por lo cuál la mayoría de nosotros hemos pasado por ese riguroso exámen. Estamos para defender al pueblo, nosotros también somos pueblos y por esa razón estamos aquí en la manifestación, para defender los derechos de otros”.

Añadió que el movimiento continuará hasta las últimas instancias para concientizar a la población sobre los peligros que representa la reforma, pues han lanzado un iniciativa para detener esto, llegando incluso a mencionar que podrían llegar a instancias legales de otro nivel si se sigue pasando por encima de la constitución y democracia.

“Este movimiento va a seguir durante todo el proceso legislativo hasta que no se eche abajo; incluso como también es sabido, la mayoría de los 1200 jueces lanzamos una iniciativa, un recurso ante la Comisión Interamericana de Derechos humanos a fin de que echara abajo está reforma, así que en caso de que se llegara a aprobar la reforma de manera definitiva, pues también vamos a seguir por la vía legal hasta las instancias internacionales qué sean necesarias”, afirmó.

Hoy hay marcha en Culiacán

El Juez de Distrito comentó que hoy se estará realizando una marcha y manifestación en Culiacán para hacer crecer la lucha entre estudiantes y magistrados,

Hizo un llamado a sus compañeros del Poder Judicial de la Federación de todo el estado para no detener esta lucha, la cual califica como en pro del pueblo y salvar sus derechos.

“Hoy hay una convocatoria para una manifestación allá (Culiacán), y parte del personal de aquí de Mazatlán va a asistir, así como estudiantes de universidades, organismos estatales y la sociedad en general, a la cual convocamos también para que se nos unan, porque debemos dejar claro que el ooder Judicial pertenece a toda la sociedad”, afirmó.

“En este momento me gustaría hacer un llamado al Poder Judicial del Estado, que como saben el Poder Judicial no solo tiene que ver con el Poder Judicial de la Federación exclusivamente, sino que es la justicia en general la qué de verá afectada, además de que serán los jueces locales los que se verán afectados y obviamente la justicia local, por tanto hago un llamado pará que se sumen a esta lucha y no dejemos de combatir por una causa justa que pondrá a salvo la justicia del pueblo”.