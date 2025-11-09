$!Nos retiraron las lonas, pero no nos vamos a quedar callados: colectivo ‘Por las voces sin justicia’

A través de sus redes sociales, el colectivo “Por las voces sin justicia A.C.” exigió a la empresa Display Publicidad que les regresen las 24 lonas que durante este mañana, habían colocado en distintos puentes peatonales de la ciudad, y que la misma concesionaria retiró unas horas después.

Las buscadores mencionan que previamente habían intento un acercamiento con la empresa publicitaria; sin embargo, nunca tuvieron respuesta de su parte. Es por eso que lamentan su indiferencia y la falta de empatía con las familias, ante un dolor tan grande.

“Nos retiraron las lonas, pero NO NOS VAMOS A QUEDAR CALLADOS. Cada una nos costó esfuerzo, tiempo y corazón. EXIGIMOS QUE NOS REGRESEN LAS LONAS. Porque repetimos no se trata de publicidad, se trata de MEMORIA, DE AMOR Y DE JUSTICIA. Duele profundamente que no haya empatía ante un dolor tan grande, pero aún más duele la indiferencia”, reza el comunicado.