Nos retiraron las lonas, pero no nos vamos a quedar callados: colectivo ‘Por las voces sin justicia’

Después de que les reiteraran sus lonas de los puentes peatonales, los grupos de familiares de desaparecidos exigen que les devuelvan sus mantas
Alexis García |
09/11/2025 17:04
A través de sus redes sociales, el colectivo “Por las voces sin justicia A.C.” exigió a la empresa Display Publicidad que les regresen las 24 lonas que durante este mañana, habían colocado en distintos puentes peatonales de la ciudad, y que la misma concesionaria retiró unas horas después.

Las buscadores mencionan que previamente habían intento un acercamiento con la empresa publicitaria; sin embargo, nunca tuvieron respuesta de su parte. Es por eso que lamentan su indiferencia y la falta de empatía con las familias, ante un dolor tan grande.

“Nos retiraron las lonas, pero NO NOS VAMOS A QUEDAR CALLADOS. Cada una nos costó esfuerzo, tiempo y corazón. EXIGIMOS QUE NOS REGRESEN LAS LONAS. Porque repetimos no se trata de publicidad, se trata de MEMORIA, DE AMOR Y DE JUSTICIA. Duele profundamente que no haya empatía ante un dolor tan grande, pero aún más duele la indiferencia”, reza el comunicado.

Cabe recordar que casi de inmediato a los hechos, la Alcaldesa Estrella Palacios comentó a Noroeste que las lonas habían sido retiradas por los concesionarios de los puentes peatonales debido a que eran espacios privados por los cuales habían pagado una cuota para ser los dueños.

Asimismo, el colectivo posteó que dejan a disposición el número telefónico 6693262089 y las redes sociales del grupo para que la empresa pueda comunicarse con ellos y entregar las lonas que fueron retiradas. Mientras que reiteran su compromiso a seguir alzando la voz en nombre de sus desaparecidos.

Este nuevo hecho de protesta ante la ola de desapariciones y violencia en el estado, se dio en el marco de la visita del Gobernador Rubén Rocha Moya al puerto, para estar presente en el banderazo y premiación del evento deportivo L’Etape Mazatlán by Tour de Francia.

