$!Nos retiraron las lonas, pero no nos vamos a quedar callados: colectivo ‘Por las voces sin justicia’

A través de sus redes sociales, el colectivo “Por las voces sin justicia A.C.” exigió a la empresa Display Publicidad que les regresen las 24 lonas que durante este mañana, habían colocado en distintos puentes peatonales de la ciudad, y que la misma concesionaria retiró unas horas después.
Las buscadores mencionan que previamente habían intento un acercamiento con la empresa publicitaria; sin embargo, nunca tuvieron respuesta de su parte. Es por eso que lamentan su indiferencia y la falta de empatía con las familias, ante un dolor tan grande.
“Nos retiraron las lonas, pero NO NOS VAMOS A QUEDAR CALLADOS. Cada una nos costó esfuerzo, tiempo y corazón. EXIGIMOS QUE NOS REGRESEN LAS LONAS. Porque repetimos no se trata de publicidad, se trata de MEMORIA, DE AMOR Y DE JUSTICIA. Duele profundamente que no haya empatía ante un dolor tan grande, pero aún más duele la indiferencia”, reza el comunicado.
Cabe recordar que casi de inmediato a los hechos, la Alcaldesa Estrella Palacios comentó a Noroeste que las lonas habían sido retiradas por los concesionarios de los puentes peatonales debido a que eran espacios privados por los cuales habían pagado una cuota para ser los dueños.
Asimismo, el colectivo posteó que dejan a disposición el número telefónico 6693262089 y las redes sociales del grupo para que la empresa pueda comunicarse con ellos y entregar las lonas que fueron retiradas. Mientras que reiteran su compromiso a seguir alzando la voz en nombre de sus desaparecidos.
Este nuevo hecho de protesta ante la ola de desapariciones y violencia en el estado, se dio en el marco de la visita del Gobernador Rubén Rocha Moya al puerto, para estar presente en el banderazo y premiación del evento deportivo L’Etape Mazatlán by Tour de Francia.