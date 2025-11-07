$!‘Nosotros no le hacemos el juego a Morena, nosotros apoyamos en lo que le beneficia a la población’: Sergio Torres Félix

Durante el primer informe de la regidora Mylai Quintero en Mazatlán, Torres Félix señaló que de hecho son el PRI y el PAN los que más han secundado a Morena para llevar a cabo sus iniciativas y reformas en el Congreso del Senado, mientras que MC se ha mantenido congruente y sin doblar las manos.

Sobre los dichos y rumores de una alianza entre los intereses de Movimiento Ciudadano y Morena, el dirigente estatal del partido naranja, Sergio Torres Félix, comentó que ellos no marchan al mismo paso que los guindas, sino que buscan siempre el beneficio de la población, y eso incluye ser crítico con lo que este Gobierno no ha hecho bien.

“Por eso se confunde la gente, porque muchas veces decimos cosas que no se sustentan con los hechos. Y en los hechos, los que más le han hecho el juego a Morena, y ahí se puede ver en la votación (en favor de sus iniciativas), tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, desde que está Morena en el poder, son el PRI y el PAN”, afirmó Torres Félix.

“El único partido que ha sido congruente en todas sus votaciones es Movimiento Ciudadano. Siempre ha votado Movimiento Ciudadano en lo que le beneficia a la gente y en bloque. Movimiento Ciudadano no presta diputados federales ni senadores a Morena para que agarren las mayorías, y el PRI y el PAN sí lo han hecho. Y el que no me crea, que cheque la bitácora de la Cámara de Diputados porque es pública”.

Reiteró que su partido no va a dar las facilidades a Morena para concretar sus proyectos, como sí lo han hecho las otras bancadas, a quienes acusa de apoyar reformas como la Judicial o la militarización del país, algo que habían prometido no llevar a cabo.

“Nosotros en Movimiento Ciudadano no jugamos a doble cara, ni nos enganchamos, jugamos con las cartas abiertas y somos transparentes. Nosotros no le hacemos el juego a Morena, apoyamos en lo que le beneficia a la población, y reconocemos cuando el Gobierno hace las cosas bien, pero señalamos cuando hay errores.

“Lo quiero dejar claro simplemente en el tema de la reforma judicial. Fueron el PRI, el PAN y el PRD los que le dieron la mayoría. Y les quiero poner también de ejemplo la militarización. Fueron el PRI y el PAN los que aprobaron esa reforma. Ahí no van a encontrar diputados de Movimiento Ciudadano haciéndole el juego a Morena”.

LA INSEGURIDAD ESTÁ MAS DESATADA QUE NUNCA: TORRES FÉLIX

Asimismo, el líder Movimiento Ciudadano expresó que tanto él como la diputada Elizabeth Montoya siempre han exigido en el Congreso del Estado que ya lleguen resultados positivos para combatir la violencia y los miles de delitos que se cometen en Sinaloa todos los días, ya que las estrategias de las fuerzas policiales han sido reprobables.

“En el tema de la inseguridad, si ustedes checan las intervenciones nuestras en el Congreso del Estado, tanto de la diputada Montoya y de un servidor, nosotros exigimos resultados, exigimos que el Gobierno no ponga pretextos ni ponga excusas. Y esos números que comentan de miles de muertos, es la cifra oficial, pero la real sabemos que es muchos más. Hay miles y miles de desaparecidos, miles de robos de vehículos, miles de pérdidas de empleos y miles de comercios cerrados.

“Hay un problema muy serio en el tema de inseguridad en el país, y de manera particular en Sinaloa. Vemos que llegan el Ejército, la Marina, la Guardia Nacional, pero no vemos los resultados que las familias sinaloenses estamos esperando. Ocupamos una mayor voluntad y mejores resultados de los tres niveles de Gobierno; entonces, el compromiso de Movimiento Ciudadanos es alzar la voz para que la gente, en este caso de Sinaloa, viva en mejores condiciones de vida”.