$!Notario Fernando García Sais alerta sobre documentos notariales falsos

Añadió que el Notario Público 15 mandó un correo en el que dijo que dicha escritura es falsa y como esas no se sabe cuántas haya, mientras que otra escritura de una Notaría de la Ciudad de México a quien se la enviaron por correo y contestó que la escritura no la había emitido ella.

”Que ella efectivamente emitió una con un número, pero no se refiere a lo que dice aquí, entonces hay falsificaciones de instrumentos notariales”, reiteró García Sais.

Ante dicha situación, enfatizó que lo que se debe hacer quien realice una transacción inmobiliaria es decirle a su agente inmobiliario que corrobore que la escritura sea auténtica antes de que se le dé dinero a alguien.

”Si uno ya pasó por todos esos filtros, que le diga a su agente inmobiliario corrobórame que esta escritura es auténtica antes de que yo te dé dinero, evitar dar dinero por operaciones que no se ha revisado que no son auténticas, que vengan a las notarías y que sea en la Notaría donde se abra esa investigación cuando no tengan agente (inmobiliario) o si su agente no sabe, no quiere o no puede”, reiteró el Notario Público 210.

”Tenemos al Consejo Estatal de Notarios (presidido actualmente por el Notario Público Rodrigo Llausás), el Consejo Estatal de Notarios es un órgano creado por la Ley del Notariado que tiene como finalidad resolver los conflictos que surjan en el ámbito notarial con los ciudadanos y con los notarios, el Consejo Estatal de Notarios debería estar anunciando este tipo de falsificaciones, yo no he visto, y soy un asiduo lector del periódico todas las mañanas, y yo no he visto que haya una alerta pública alertando a la ciudadanía de que se están haciendo fraudes, y son fraudes que muchas veces le quitan la casa a alguien, el patrimonio de toda tu vida”.

Expresó que se tiene la suerte en Mazatlán de tener un Gobernador mazatleco, que además de Gobernador ha sido un secretario de desarrollo inmobiliario y turístico, ha fortalecido mucho el crecimiento de Mazatlán durante la pandemia del Covid-19, las notarías han trabajado mucho y con grandes esfuerzos se tiene al personal con medidas de higiene y salubridad.

”Pero qué pasa con los notarios, por qué no acompañamos los esfuerzos que está haciendo el Gobernador desde el Consejo Estatal de Notarios, todos los notarios formamos parte del Consejo, entonces en realidad me gustaría que se convocara a que el Consejo Estatal de Notarios asumiera sus responsabilidades y que no vieran al Consejo como un patrimonio personal desde el cual se buscan clientes”, recalcó García Sais.

”El Consejo Estatal de Notarios su misión es de interés social y público y es para prevenir precisamente que pase esto, difundir cuando pase esto, acudir ante las autoridades a interponer denuncias porque si no lo hace el Consejo pues los ciudadanos que viven en la periferia de la ciudad y que no saben ni siquiera de la existencia del Registro Público de la Propiedad y de nosotros (los notarios) pues están atados de manos, entonces en realidad ese es el tema, hacer un pronunciamiento y un llamamiento fuerte para que los notarios del estado, constituidos dentro del Consejo se pongan a trabajar en estos temas y que nos ayude”.

Y que todos los que intervienen desde el mercado de bienes raíces asesoren adecuadamente a las partes, pues generalmente las escrituras falsas o apócrifas llegan a las notarías, en un caso por el Infonavit que ya pagó una casa, pero se necesita que todos los que intervienen en esta cadena asuman su responsabilidad, que hagan su tarea de revisión y si no vienen de los sectores inmobiliarios que acudan a las notarías con sus escrituras originales, que no lo hagan con copias y que el Consejo Estatal de Notarios asuma también su responsabilidad.

Precisó que en su Notaría Pública 210 se ha incorporado un código QR que se escanea y le llega a él un correo denominado autenticidad@garciasais.mx, donde al momento en que le llegue el correo va a decir si ese testimonio fue realizado por él o si se giró en esa Notaría y qué contiene.

Dijo que con dichas escrituras o documentos notariales falsos primero se da una transmisión ilícita de la propiedad del dueño, que ni se entera, a un tercero, que se supone que generalmente es de buena fe que pidió que le vendieran una casa y fue y la pagó y resulta que el que vendió no eran el dueño y el adquiriente no puede hacer una de la vivienda y se mete en un litigio en el que se anule el documento apócrifo, si no lo hace dicha escritura la van a usar muchas veces.

”Entonces yo si le hago un llamado a todo aquel a quien le han hecho un fraude con una escritura que presumen que es falsa que nos hablen, o que vayan y presenten las acciones civiles y también las penales y que sepan que el Consejo Estatal de Notarios es un aliado, tenemos que acercarle la notaría a la gente”, subrayó el Notario Público 210 en Mazatlán.