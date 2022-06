Notarios advierten sobre suplantación de identidad para cometer fraudes inmobiliarios

Aunque en Mazatlán no se tiene conocimiento de fraudes inmobiliarios en los que haya participado algún notario, este tipo de fraudes sí se cometen en el País, por lo que se debe tener cuidado con la suplantación de identidad y falsificación de documentos, enfatizó el presidente del Consejo de Notarios del Estado de Sinaloa, Rodrigo Llausás Azcona.

“Actualmente en nuestra ciudad no tengo conocimiento de algún fraude en que haya intervenido algún notario (de) Mazatlán, sin embargo, hay que tomar en cuenta de que la suplantación de identidad está cada día cobrando más fuerza, robo de identidad y sobre todo falsificación de documentos tendiente a llevar a cabo actos ilícitos en materia inmobiliaria”, añadió Llausás Azcona.

“Nuestra ciudad cada día está creciendo más y no está exenta a que se pueda llevar a cabo un fraude inmobiliario, de que han existido fraudes definitivamente sí los han existido, en nuestra ciudad basta que la gente ponga lonas promocionando construcciones que se van a llevar a cabo sobre todo en materia condominal y las personas extranjeras invierten esperando en un cierto lapso de tiempo llegar a nuestra ciudad y ocupar sus habitaciones, sus condominios y esto no sucede”.

Dijo que en ocasiones las personas que venden dentro de una propiedad y que promueven la construcción de un edificio no son ni siquiera propietarios del predio, no tienen permiso de construcción ni capacidad financiera para llevar a cabo la edificación.

En ocasiones dichas personas están a expensas de recaudar el mayor número de ingresos para desarrollar el inmueble, pero si eso se complica, en ocasiones no llevan a cabo la construcción y desaparecen, y quienes realizan este tipo de operaciones el día de mañana dice que son promotores, no los propietarios, por lo que no hay forma de recuperar esa inversión.

“Esto en años anteriores, sexenios anteriores se dio, hubo gente que invirtió cantidades importante de dinero, millones de dólares y regresaron esperando ver su sexto piso y ni siquiera se construyó el segundo, estas personas incluso fueron amenazadas y prefirieron dejar nuestra ciudad y seguir invirtiendo”, reiteró el presidente del Consejo de Notarios del Estado de Sinaloa.

“Es importante que los Notarios Públicos y sobre todo los agentes de bienes raíces que son solidariamente responsables en materia de lavado de dinero, en materia fiscal, que tengan conocimiento, de estar bien capacitados y actualizado en todo tipo de temas sobre todo de carácter legislativo porque una mala decisión de un agente de bienes raíces puede hacer que una persona pierda parte de su capital, inclusive todo su capital”.

Recordó que el Consejo que preside acaba de realizar el sábado anterior un ciclo de conferencias con la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios en Mazatlán donde se tocaron infinidad de temas jurídicos como Fideicomiso, Inversión Extranjera, Créditos hipotecarios, entre otros.

“Pero también se hizo hincapié en una ley que está en el Congreso del Estado, que es la Ley Inmobiliaria, es increíble, siempre lo he comentado en diferentes pláticas, cómo Sinaloa fue un primer estado a nivel nacional en proponer una Ley Inmobiliaria que protegiera a los inversionistas, sin embargo, no obstante ser el primer estado a nivel nacional el hacerlo, existen más de 15 estados en nuestro País que cuentan con Ley Inmobiliaria y Sinaloa actualmente no la tiene”, reiteró.

“Y esto lo estoy diciendo en varios años que esto sucede y se sigue planteando, afortunadamente este proyecto ya se encuentra en el Congreso del Estado, y hablando de fraude inmobiliario, allá las personas tienen qué capacitarse, por ejemplo, un extranjero no puede adquirir bienes en nuestro País en las zonas de frontera o también incluso en playas, sin embargo, si un agente de bienes raíces desconoce eso, va a lograr que su cliente pierda su capital”.

En Estados Unidos para vender propiedades requieren de ciertos cursos, ciertas calificaciones y el México y Mazatlán no, pero es necesario que se capaciten para que lleven a buen puerto las inversiones y no se cometa fraude inmobiliario.