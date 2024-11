Noviembre registra 30 nuevas carpetas de desaparecidos en el sur de Sinaloa: Vicefiscal

MAZATLÁN._ Desde el inicio del mes de noviembre se registran ya 30 nuevas carpetas en la zona sur de Sinaloa; así lo informó el Vicefiscal Jesús Arnoldo Serrano Castelo.

El vicefiscal de la zona sur anunció que tan solo durante esta semana van ocho denuncias por desaparición, un tema que va a la alza durante las últimas semanas, pues cabe recordar que hace un tiempo Serrano comentó que ya iban 60 carpetas desde el mes de septiembre.

“Comparado con el mes de septiembre, que fue donde empezó a incrementarse este fenómeno, les puedo decir que en lo que va de noviembre llevamos 30 denuncias, esta semana llevamos 8”, señaló Serrano Castelo.

Sobre el presunto caso de la privación de la libertad de una muchacha de Concordia que se dirigía a su trabajo en la caseta de Mesillas el día de ayer, el Vicefiscal mencionó que la carpeta ya se está integrando para trabajar en el caso cuanto antes.

LIBERAN A OTRA VÍCTIMA DE SECUESTRO EN MAZATLÁN

Por otro lado, el Vicefiscal anunció que de último minuto le fue informado que otra persona privada de la libertad había sido liberada por parte de elementos de las fuerzas armadas en la ciudad de Mazatlán, y en estos momentos ya se encuentra asegurada y resguardada por las autoridades pertinentes.

“Les puedo decir que a este momento me informan que la persona ya fue liberada. No podemos decir más porque ahí hay un grupo especial que está trabajando, y habremos de cubrir todos los protocolos una vez que la tengamos en la sede nuestra, así que solo le puedo decir que ya fue asegurada, liberada y resguardada. No puedo decir el nombre; tenemos que cuidar la integridad de las víctimas, pero fue localizada aquí en Mazatlán, es algo que me están informando de último momento”.

Tras este nuevo operativo exitoso, el Vicefiscal declaró que ya son 33 personas localizadas al día de hoy desde que inició este tema de la violencia, mientras que también existen casos informales de gente que han vuelto a sus casos, pero dichas situaciones no fueron reportadas a la Fiscalía por los familiares.