$!Nueva fuga de aguas negras sigue afectando a colonos de Infonavit Alarcón

Una nueva fuga de aguas negras sigue perturbando a los vecinos del Infonavit Alarcón, donde dos alcantarillas ubicadas entre la Avenida los Venados y Paseo Arboledas permanecen desbordadas desde hace casi dos semanas, generando fuertes olores y encharcamientos sobre la vialidad.
El derrame se extiende por varios metros sobre la avenida principal, situación que ha obligado a los habitantes y comercios de la zona a mantener puertas y ventanas cerradas para evitar que los malos olores entren a sus hogares y provoque enfermedades.
Un trabajador de un expendio cercano explicó que la fuga comenzó inicialmente en una calle ubicada casi al final del Paseo Arboledas, pero el problema se agravó y alcanzó otros puntos, provocando que las dos coladeras ahora se encuentren brotando agua sucia sin detenerse.
Sobre los charcos de contaminación pasan muchos autos y camiones urbanos a lo largo del día, por lo que el agua siempre corre a las banquetas, canal y glorietas de la zona. Y es que dicha avenida del Infonavit Alarcón es una de las más transitadas por conductores y peatones.
Cabe recordar que hace apenas unos meses se registró una fuga similar sobre la Avenida los Venados, donde personal de Jumapam acudió a desazolvar el drenaje para dar solución al desperfecto.
Sin embargo, vecinos señalan que las fallas en el sistema de alcantarillado continúan presentándose con frecuencia en el Alarcón.
Ante los malos olores, los vecinos esperan que las autoridades acudan a atender de inmediato el problema, pues el riesgo sanitario que implica la presencia de aguas residuales en la vía pública, no beneficia a niños y adultos mayores que habitan cerca de las coladeras.