$!Nueva fuga de aguas negras sigue afectando a colonos de Infonavit Alarcón

Una nueva fuga de aguas negras sigue perturbando a los vecinos del Infonavit Alarcón, donde dos alcantarillas ubicadas entre la Avenida los Venados y Paseo Arboledas permanecen desbordadas desde hace casi dos semanas, generando fuertes olores y encharcamientos sobre la vialidad. El derrame se extiende por varios metros sobre la avenida principal, situación que ha obligado a los habitantes y comercios de la zona a mantener puertas y ventanas cerradas para evitar que los malos olores entren a sus hogares y provoque enfermedades.





Un trabajador de un expendio cercano explicó que la fuga comenzó inicialmente en una calle ubicada casi al final del Paseo Arboledas, pero el problema se agravó y alcanzó otros puntos, provocando que las dos coladeras ahora se encuentren brotando agua sucia sin detenerse. Sobre los charcos de contaminación pasan muchos autos y camiones urbanos a lo largo del día, por lo que el agua siempre corre a las banquetas, canal y glorietas de la zona. Y es que dicha avenida del Infonavit Alarcón es una de las más transitadas por conductores y peatones. Cabe recordar que hace apenas unos meses se registró una fuga similar sobre la Avenida los Venados, donde personal de Jumapam acudió a desazolvar el drenaje para dar solución al desperfecto.



