$!Nueva inversión comercial de $250 millones fortalecerá empleo y economía de Mazatlán: Secretaría de Economía

Con una inversión cercana a los 250 millones de pesos y la creación de más de 120 empleos formales, la apertura de un nuevo supermercado en Mazatlán fortalecer la proveeduría local y el contribuir al desarrollo económico del municipio, destacó el secretario de Economía de Sinaloa, Diego Armando Aguerrebere Espitia.

Durante la inauguración del establecimiento, ubicado sobre la Avenida Múnich, en la Colonia Jaripillo, Aguerrebere Espitia señaló que este tipo de inversiones cumplen con varios objetivos estratégicos para el Estado, al impulsar la generación de empleos, atraer capital privado y abrir espacios para que empresas sinaloenses se integren a las cadenas de suministro de grandes compañías.

“Este tipo de inversiones cumplen varios puntos importantes. El primero es el empleo, pues se van a generar entre 120 y 130 empleos formales en una zona que requiere oportunidades laborales. Además, son empleos con prestaciones y buenas condiciones para los trabajadores”, comentó.

Expresó que además de los empleos permanentes, la inversión generó actividad económica durante la etapa de construcción, favoreciendo a empresas contratistas y proveedores de la región.

Asimismo, comentó que otro de los beneficios es la incorporación de productores sinaloenses a la red de abastecimiento del nuevo supermercado, destacando que la empresa ya comercializa productos agrícolas cultivados en la entidad, como tomate y durazno, y actualmente trabaja para integrar otros artículos elaborados por productores locales, entre ellos dulces típicos de Mazatlán.