$!Nueva inversión comercial de $250 millones fortalecerá empleo y economía de Mazatlán: Secretaría de Economía

Con una inversión cercana a los 250 millones de pesos y la creación de más de 120 empleos formales, la apertura de un nuevo supermercado en Mazatlán fortalecer la proveeduría local y el contribuir al desarrollo económico del municipio, destacó el secretario de Economía de Sinaloa, Diego Armando Aguerrebere Espitia.
Durante la inauguración del establecimiento, ubicado sobre la Avenida Múnich, en la Colonia Jaripillo, Aguerrebere Espitia señaló que este tipo de inversiones cumplen con varios objetivos estratégicos para el Estado, al impulsar la generación de empleos, atraer capital privado y abrir espacios para que empresas sinaloenses se integren a las cadenas de suministro de grandes compañías.
“Este tipo de inversiones cumplen varios puntos importantes. El primero es el empleo, pues se van a generar entre 120 y 130 empleos formales en una zona que requiere oportunidades laborales. Además, son empleos con prestaciones y buenas condiciones para los trabajadores”, comentó.
Expresó que además de los empleos permanentes, la inversión generó actividad económica durante la etapa de construcción, favoreciendo a empresas contratistas y proveedores de la región.
Asimismo, comentó que otro de los beneficios es la incorporación de productores sinaloenses a la red de abastecimiento del nuevo supermercado, destacando que la empresa ya comercializa productos agrícolas cultivados en la entidad, como tomate y durazno, y actualmente trabaja para integrar otros artículos elaborados por productores locales, entre ellos dulces típicos de Mazatlán.
“Nos da gusto que este tipo de empresas también volteen a ver a los productores sinaloenses y que poco a poco incorporen más mercancías elaboradas en el estado. Eso fortalece la economía regional y genera nuevas oportunidades para pequeñas y medianas empresas”, expresó.
Añadió que el establecimiento también ofrecerá beneficios a personas que reciben apoyos sociales a través de las Tarjetas del Bienestar, lo que consideró un incentivo adicional para miles de familias, especialmente adultos mayores.
“Cumple con el aspecto económico, con la generación de empleo y también con un componente social. Eso es precisamente lo que buscamos cuando promovemos inversiones para Sinaloa”, declaró.
Además, destacó que el supermercado corresponde a un nuevo concepto comercial que debuta en el País, incorporando innovaciones orientadas a mejorar la experiencia de compra, como áreas especializadas de autocobro, exhibidores interactivos, una oferta ampliada de productos importados y una panadería con producción diaria dentro del establecimiento.
Para el Secretario de Economía, la decisión de instalar este nuevo formato en Mazatlán refleja la confianza que existe en el potencial económico del municipio y en el crecimiento que registra esta zona del puerto.
Aguerrebere Espitia aseguró que el Gobierno de Sinaloa continuará impulsando la llegada de nuevas inversiones y fortaleciendo el desarrollo empresarial mediante programas de financiamiento y vinculación con proveedores locales, con el propósito de generar más empleos formales y dinamizar la economía en todas las regiones del estado.