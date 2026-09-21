$!Nueva plataforma busca facilitar la llegada de turistas a Mazatlán

Pasar de la inspiración a la reservación es el objetivo del nuevo motor de reservaciones que la Secretaría de Turismo de Sinaloa presentó este lunes en Mazatlán, como parte del programa “Del clic al destino: el nuevo viajero y el futuro del turismo”, desarrollado en alianza con PriceTravel.
La herramienta fue integrada al sitio oficial visitmazatlan.travel, con la intención de que el visitante no solamente encuentre información sobre el puerto, sino que pueda avanzar desde la consulta de un atractivo o un hotel hasta la planeación y compra de servicios para su viaje.
Durante la presentación, realizada en el Salón Gaviotas del Hotel Playa Mazatlán, la secretaría de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna, señaló que la manera de organizar los viajes ha cambiado, debido a que los turistas recurren cada vez más a redes sociales, buscadores, recomendaciones y herramientas digitales antes de decidir su destino.
Explicó que el nuevo sistema busca aprovechar ese recorrido digital y facilitar que el interés por Mazatlán termine en una reservación.
“Antes la búsqueda empezaba en una agencia, folleto o llamada telefónica. La información estaba fragmentada y la compra tomaba más tiempo, ahora el viajero empieza en redes sociales, Google, recomendaciones y hasta inteligencia artificial”, expuso.
El motor permite consultar y reservar hoteles, paquetes, vuelos, tours, traslados y renta de autos, de acuerdo con la disponibilidad de los establecimientos y servicios incorporados a la plataforma de PriceTravel.
Sosa Osuna destacó que otro de los objetivos es integrar a más prestadores de servicios, de manera que la plataforma no se limite al hospedaje, sino que incluya restaurantes, atractivos, guías, operadores y experiencias que pueda contratar el visitante durante su estancia.
La funcionaria indicó que la herramienta también permitirá obtener información sobre el comportamiento de los usuarios, como sus lugares de procedencia, anticipación con la que reservan y las campañas que generan mejores resultados. Estos datos, dijo, permitirán orientar las estrategias de promoción turística hacia mercados específicos.
Durante el encuentro se explicó que el sistema cuenta además con un centro de atención disponible las 24 horas, en español e inglés, para acompañar al usuario tanto durante el proceso de compra como después de realizar su reservación.
Natalia León, de PriceTravel, señaló que la plataforma busca concentrar en un mismo espacio distintos servicios que requiere un viajero, mientras que Daniela Suárez presentó información sobre los nuevos perfiles de consumidores y los mercados que actualmente tienen presencia en la plataforma.
De acuerdo con datos compartidos durante la presentación, PriceTravel movilizó en 2025 a 6.8 millones de pasajeros, registró 3.9 millones de noches de hotel vendidas y más de 3.7 millones de boletos de avión reservados.
Con esta alianza, Sectur Sinaloa busca fortalecer la comercialización digital de Mazatlán y aprovechar el comportamiento de los viajeros en internet para que la promoción del destino no termine en una visita al portal, sino que pueda traducirse en reservaciones y consumo de servicios turísticos.