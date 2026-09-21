$!Nueva plataforma busca facilitar la llegada de turistas a Mazatlán

Pasar de la inspiración a la reservación es el objetivo del nuevo motor de reservaciones que la Secretaría de Turismo de Sinaloa presentó este lunes en Mazatlán, como parte del programa “Del clic al destino: el nuevo viajero y el futuro del turismo”, desarrollado en alianza con PriceTravel. La herramienta fue integrada al sitio oficial visitmazatlan.travel, con la intención de que el visitante no solamente encuentre información sobre el puerto, sino que pueda avanzar desde la consulta de un atractivo o un hotel hasta la planeación y compra de servicios para su viaje. Durante la presentación, realizada en el Salón Gaviotas del Hotel Playa Mazatlán, la secretaría de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna, señaló que la manera de organizar los viajes ha cambiado, debido a que los turistas recurren cada vez más a redes sociales, buscadores, recomendaciones y herramientas digitales antes de decidir su destino.







Explicó que el nuevo sistema busca aprovechar ese recorrido digital y facilitar que el interés por Mazatlán termine en una reservación. “Antes la búsqueda empezaba en una agencia, folleto o llamada telefónica. La información estaba fragmentada y la compra tomaba más tiempo, ahora el viajero empieza en redes sociales, Google, recomendaciones y hasta inteligencia artificial”, expuso. El motor permite consultar y reservar hoteles, paquetes, vuelos, tours, traslados y renta de autos, de acuerdo con la disponibilidad de los establecimientos y servicios incorporados a la plataforma de PriceTravel. Sosa Osuna destacó que otro de los objetivos es integrar a más prestadores de servicios, de manera que la plataforma no se limite al hospedaje, sino que incluya restaurantes, atractivos, guías, operadores y experiencias que pueda contratar el visitante durante su estancia.





