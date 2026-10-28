Nuevamente inundación en tramo de avenida Cruz Lizárraga, en Mazatlán, dura varias horas

Debido a la marea alta y el oleaje elevado generado por la tormenta tropical Vance en el Océano Pacífico, que la tarde de este miércoles se degradó a depresión tropical, un tramo de la Avenida Cruz Lizárraga duró varias horas inundado.

Las fuertes lluvias que cayeron, entre las 22:00 horas del martes y cerca de la 1:00 horas del miércoles, generaron dicha inundación en el cruce con la Avenida Lola Beltrán, en la Colonia Palos Prietos.

Hasta cerca de las 9:00 horas los conductores de vehículos chicos decidían tomar calles alternas, hasta que poco a poco quienes circulaban en camionetas comenzaron a transitar por ese lugar.

Poco después del mediodía, el fuerte encharcamiento continuaba en el lugar por el fuerte oleaje generado por el ciclón Vance en su trayectoria del Océano Pacífico hacia el Golfo de California.

Por la marea alta también se desbordó el agua del Arroyo Jabalíes hacia vialidades aledañas como las avenidas Juan Pablo II y Circunvalación.

También se registró desbordamiento de agua en la calle Roosevelt y entre las avenidas Miguel Alemán y Emilio Barragán, lo que impidió el paso de vehículos pequeños y dificultó la circulación en general.

También cayeron algunas rocas del Cerro de la Nevería hacia el Paseo Claussen.

Dicha vialidad fue cerrada a la circulación vehicular la mañana de este miércoles, de la Glorieta General Rodolfo Sánchez Taboada hasta el Monumento al Venadito, en el Paseo Olas Altas.