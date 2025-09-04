Nuevas rutas y permisos siempre generan conflicto: señala Rocha Moya sobre choque entre transportistas en Mazatlán

Luego de la reciente disputa que surgió entre la Alianza de Camiones Urbanos y los Autotransportes Águilas del Pacífico debido a la inclusión de nuevas rutas en el puerto, el Gobernador Rubén Rocha Moya declaró que es el Secretario de Gobierno, Feliciano Castro, quien se encarga de llevar a buen puerto el conflicto entre organizaciones.

Comentó que es entendible que se generen disputas por la inclusión de nuevas rutas, ya que siempre debe haber permisos de por medio; sin embargo, advierte que puede haber retrasos en las concesiones correspondientes.

“Ese tema (disputa de transportistas) lo está tratando el Secretario de Gobierno. Me acabo de reunir con él a propósito de ese conflicto, pero me dice que ya lo están tratando en conjunto. ¿Por qué? Porque nuevas rutas, nuevos permisos generan un conflicto siempre”, explicó Rocha Moya.

“Se debe a que, primero, hay varias organizaciones, segundo, hay mucho retraso en el otorgamiento de concesiones, y como se dijo, ya lo está viendo el Secretario General de Gobierno”, agregó.

Cabe recordar que este conflicto surgió debido a que Águilas del Pacífico estaría por recibir los permisos para extender tres de sus rutas hacia la colonia Pradera Dorada; lo cual molestó a la gente de la Alianza al sentirse invadidos y con posibles daños a sus economía.

Ante esta situación, ambos líderes camioneros acordaron sentarse a dialogar en una mesa de paz con la Dirección de Vialidad y Transporte; esto con la intención de que los llevara a encontrar soluciones entre ellos, así como a acatar las decisiones que tome Gobierno del Estado.