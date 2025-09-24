$!Nuevo Acuario de Mazatlán debe pagar con los $500 millones recaudados del 2023 a 2025

El Gran Acuario ‘Mar de Cortés’ sí puede y debe pagar el millonario adeudo a las arcas mazatlecas porque le han ingresado del 2023 a junio del 2025 más de 500 millones de pesos tan solo por taquillas, aseguró Rodolfo Cardona Pérez, coordinador municipal del Partido del Trabajo.
El también ex funcionario municipal cuestionó que el no pago genera una afectación a las finanzas municipales considerables cuando cuenta con recursos para pagar.
Explicó que tan solo a junio de 2025 el nuevo acuario lleva recaudado por taquilla 80 millones de pesos que bien pudo pagar la deuda atrasada.
“Sobre el monto del adeudo de los 2.3 millones de pesos que se debe al ayuntamiento, se dice que el acuario tiene insuficiencia de recursos para pagarlos, sin embargo de acuerdo a lo que recauda el municipio de parte del nuevo acuario que aporta del 4 por ciento de las entradas, en el año 2023 fue de alrededor de 8.2 millones de pesos y en el 2024 recaudó 8.6 millones de pesos si eso representa el 4 por ciento quiere decir que en estos dos años el centro de diversión ha recaudado más de 200 millones de pesos”.
Pero, aclaró el municipio recibe por dos tipos de rentas de áreas como el aviario, pingüinario y lobos marinos y el 4 por ciento por ingresos de taquilla y todo está presupuestado en cada ejercicio anual, así que si no ingresan afectan las finanzas, como ocurrió el año pasado.
El dirigente petista expuso que la Auditoría Superior de la Federación puede intervenir las cuentas al nuevo Acuario porque se le invirtieron recursos federales en su construcción dentro de la figura de Asociación Público Privada con Quirino Ordaz Coppel de Gobernador como gestor y el terreno es del municipio, así que se manejan recursos públicos que deben vigilarse.
Y porque actualmente el centro de diversión más importante de América Latina cuenta con suficientes recursos para pagar los 41 mil millones de pesos que le debe al municipio, aseguró Cardona de acuerdo con la cláusula sexta del contrato de arrendamiento por 15 años, aprobado por el Cabildo el 15 de agosto de 2023, la empresa Drakkar Aquarium SAPI DE CV, razón social del Gran Acuario Mazatlán, debe pagar mensualmente 2 millones 300 mil pesos al municipio y de retrasarse le aplicarán interés moratorio del 5 por ciento mensual sobre las rentas adeudadas desde el día siguiente vencidas hasta la fecha de liquidación.
“En el 2025 al mes de junio habían aportado poco más de 3 millones y fracción de pesos al municipio, que la cifra si representa una caída a los 8 millones de pesos del año pasado, pero de enero a junio le ha ingresado más de 80 millones de pesos, lo que refleja que si tienen para pagar la deuda y deben hacer íntegramente”, reiteró.
Finalmente comentó que no se trata de poner en duda el manejo de las finanzas del nuevo acuario, pero que se de cumplimiento al contrato pactado, además de que falta transparencia.
“Yo creo que si se vea la forma en como se ha operado, porque era un bien inmueble municipal”