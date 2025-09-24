$!Nuevo Acuario de Mazatlán debe pagar con los $500 millones recaudados del 2023 a 2025

El Gran Acuario ‘Mar de Cortés’ sí puede y debe pagar el millonario adeudo a las arcas mazatlecas porque le han ingresado del 2023 a junio del 2025 más de 500 millones de pesos tan solo por taquillas, aseguró Rodolfo Cardona Pérez, coordinador municipal del Partido del Trabajo.

El también ex funcionario municipal cuestionó que el no pago genera una afectación a las finanzas municipales considerables cuando cuenta con recursos para pagar.

Explicó que tan solo a junio de 2025 el nuevo acuario lleva recaudado por taquilla 80 millones de pesos que bien pudo pagar la deuda atrasada.

“Sobre el monto del adeudo de los 2.3 millones de pesos que se debe al ayuntamiento, se dice que el acuario tiene insuficiencia de recursos para pagarlos, sin embargo de acuerdo a lo que recauda el municipio de parte del nuevo acuario que aporta del 4 por ciento de las entradas, en el año 2023 fue de alrededor de 8.2 millones de pesos y en el 2024 recaudó 8.6 millones de pesos si eso representa el 4 por ciento quiere decir que en estos dos años el centro de diversión ha recaudado más de 200 millones de pesos”.

Pero, aclaró el municipio recibe por dos tipos de rentas de áreas como el aviario, pingüinario y lobos marinos y el 4 por ciento por ingresos de taquilla y todo está presupuestado en cada ejercicio anual, así que si no ingresan afectan las finanzas, como ocurrió el año pasado.