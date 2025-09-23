Nuevo hospital del IMSS desfogará población de 700 mil derechohabientes que tiene el General de Zona 03: directora

Luego de anunciarse oficialmente que el nuevo Hospital General del IMSS en Mazatlán será construido en un terreno de Higueras del Conchi, la directora del HGZMF 03, Felicitas Obeso, se mostró entusiasmada por la noticia e informó que esta obra llegar para desfogar la población de 700 mil derechohabientes que hay en su institución.

“(La nueva clínica) Vendría a desfogar toda la población o toda la sobre saturación que tenemos acá en el hospital; entonces, beneficiará principalmente a la población que realmente acude a nuestro hospital, así como a la comunidad que vive cerca de donde se va a poner el inmueble”, señaló Obeso Aguirre.

“El hospital en su momento se planeó para una población de 300 mil derechohabientes; hoy el Hospital General de zona atiende a más de 700 mil derechohabientes. Entonces creo que las cifras hablan por si solas, y creo que la comunidad de Mazatlán se merece un nuevo hospital, ¿por qué? Porque así como han visto que ha crecido tanto el puerto, así debe de crecer la salud. Y creo que el Instituto Mexicano del Seguro Social para eso está, para asegurar el bienestar de la derechohabiencia”.

La doctora mencionó que el General de Zona 03 es el hospital que tiene mayor demanda debido a que brindan atenciones a todo el sur de Sinaloa; una situación que los tiene saturados de pacientes desde hace varios años.

“Recuerden que el HFZ3, es el único hospital de toda la zona sur del estado de Sinaloa. Recibo yo desde La Cruz hasta Escuinapa. Son siete municipios que vienen conmigo, más, obviamente, Mazatlán. Entonces, sí estamos un poquito sobrepasados de población, pero bueno, todo se inicia por algo”.

Recalcó que la obtención del terreno es un logro muy importante obtenido gracias a las gestiones de los directivos y empresarios del puerto; por lo que esperan poner la primera piedra en el transcurso del años 2026. Aún continúan con los trámites de la escritura.

“Ya tenemos nuestro terreno. Esto es súper importante sobre todo para la localidad de Mazatlán. Desde un principio empezamos a gestionar con los empresarios la donación de un terreno y por fin se logró, por fin estamos ya en trámites finales en la escrituración”.

“Sabemos que son procesos un poquito lentos, pero tenemos toda la actitud de que se lleven a cabo en menor tiempo y podamos ya pronto o en el 2026, poner la primera piedra. Por ahora estamos en la escrituración del terreno a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social”.