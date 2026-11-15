Nuevo Obispo de la Diócesis de Mazatlán recorrerá calles del Centro antes de asumir el cargo

MAZATLÁN._ El próximo Obispo de la Diócesis de Mazatlán, Monseñor Ramón Salazar Estrada, caminará por calles del Centro de la ciudad previo a la ceremonia de profesión de fe y juramento de fidelidad en la Catedral Basílica de la Inmaculada Concepción, el próximo 10 de diciembre.

“Pasaditas las 11:00 (horas) va a llegar ahí en la esquina del Mercado (Municipal José María Pino Suárez), a la confluencia de Melchor Ocampo y Aquiles Serdán”, informó el actual Obispo, Monseñor Mario Espinosa Contreras.

“Entonces, va a caminar a pie hasta aquí y hará los juramentos correspondientes a las 11:30 de la mañana aquí en la Catedral”.

Espinosa Contreras agregó que a las 17:00 horas de ese mismo 10 de diciembre, Monseñor Salazar Estrada tomará posesión como cuarto Obispo de la Diócesis de Mazatlán en el estadio del Instituto Cultural de Occidente.

Tras su renuncia al llegar a la edad para ello, Monseñor Espinosa Contreras será a partir del 10 de diciembre Obispo Emérito de la Diócesis de Mazatlán y oficiará la misa de las 11:00 horas los domingos en la Catedral del puerto; a de las 09:00 horas será oficiada por Monseñor Salazar Estrada.

El primer Obispo de la Diócesis de Mazatlán fue Miguel García Franco, el segundo Rafael Barraza Sánchez; el tercero el actual, Monseñor Mario Espinosa Contreras; y el cuarto será Monseñor Ramón Sandoval Estrada, quien fue nombrado para ello a finales de septiembre apsado por el Papa León XIV.