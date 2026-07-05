$!Obispo de Mazatlán alerta repunte de violencia en La Noria, El Quelite, El Recodo y Rosario

“Ahorita por desgracia está la presencia de la violencia, como que bajó un poco en el municipio de Elota y de Cosalá y se ha acrecentado en lo que es la parte de La Noria, de El Quelite, también allá por el rumbo de El Recodo y pueblos de Rosario, Sinaloa”, añadió Monseñor Espinosa Contreras en entrevista este domingo tras oficiar la misa de las 9:00 horas en la Catedral Basílica de la Inmaculada Concepción, en este puerto.

Aunque la violencia ha disminuido en municipios como Elota y Cosalá, ha aumentado en la parte de La Noria, El Quelite y El Recodo, pertenecientes a Mazatlán, así como en poblados del municipio de Rosario, por lo que las autoridades deben estar actuantes y con estrategias más favorables, manifestó el Obispo de la Diócesis de Mazatlán, Monseñor Mario Espinosa Contreras.

“Entonces la presencia de la violencia no deja de ser un reto permanente para pedir a Dios de que mueva a los corazones y que seamos más pacíficos, y que las autoridades también estén actuantes y con estrategias más favorables. También estar en la línea de la prevención, de manera educativa sobre todo, formando personas en las escuelas con más equilibrio, con más sentido del valor de la dignidad humana”.

Reiteró que por una parte es un reto educativo y por otra es el reto de la presencia de más inteligencia y con una actuación más precisa de las fuerzas del orden público, pero es muy importante todo lo que es la prevención y especialmente la educación tanto en la familia, las mismas iglesias y en las escuelas, sobre todo propiciando valores y una gran conciencia de la dignidad humana.

El pasado viernes se registró un enfrentamiento entre elementos de la Secretaría de Marina y Armada de México contra civiles armados en las inmediaciones de la Presa Picachos, entre El Recodo y La Puerta de San Marcos, que dejó un marino muerto y tres más heridos.

Mientras que la tarde del sábado se registró un fuerte despliegue de elementos de instituciones de seguridad entre los poblados de Agua Verde y Chametla, en el municipio de Rosario, que dejó al menos 10 personas sin vida, entre ellas dos mujeres, según algunos reportes de esos hechos.

El Obispo de la Diócesis de Mazatlán, que comprende todo el sur de Sinaloa, manifestó que aún no se tiene reporte de disminución de fieles a parroquias de Rosario por los hechos del sábado, ya que apenas está transcurriendo el domingo, pero en general en la región sur de la entidad ha habido gran respeto a los presbíteros, no ha habido nada que lamentar ni alguna dificultad contra ellos.

“También a ellos ya sabemos, se les ha recomendado no dar servicios en la noche, no moverse en las carreteras en la noche como prevención”.