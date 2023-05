Espinosa Contreras agregó que al dirigir su mirada a la contemplación del camino recorrido percibe con gratitud que todo ha sido gracia de Dios, pues como dice San Pablo en Corintios 3:3 que cada persona es una carta de Cristo redactada por el ministerio evangelizador.

“En mi caso la redactaron mis padres, formadores de Tepic, del Montezuma (Seminario en Estados Unidos), del Pío Latinoamericano y también de nuestros obispos Manuel, Anastasio, Adolfo y Humberto, y por tantos sacerdotes, amigos, religiosas, feligreses y también por el testimonio y escrito de los papas, gracias por su colaboración, sea la gloria eterna a los que han muerto y las bendiciones vividas a los que aún peregrinan en esta tierra, somos una carta escrita no con tinta, sino con el espíritu de Dios vivo y que ha escrito no en papel, no en piedra, sino en nuestro corazón, mi alabanza a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo por tanto amor y donación”, reiteró el Obispo de la Diócesis de Mazatlán.

“Alabo al pastor de los pastores resucitado que quiso llamarme y concederme ofrecer con sencillez mi colaboración a tantos hermanos y hermanas, cartas vivas de Cristo para ofrecer una luz en su sendero siendo el Dios vivo el que da la fecundidad y el que incide en el corazón de todos, Dios bendiga a todos los participantes en esta acción de gracias, a los hermanos obispos, sacerdotes, religiosos, familiares, amigos y laicos, renuevo volviendo mis ojos a Nuestra Señora de Guadalupe mi voluntad de confiar en su corazón mi vida y ministerio sacerdotal, ruego y suplico a Dios nuestro Dios que un servidor y todos ustedes estemos siempre en sus manos providentes siendo conscientes que si vivimos somos del Señor y que si morimos también somos del Señor, que él sea nuestro tesoro y nuestra alegría, que así sea”.