Obispo de Mazatlán lamenta que violencia siga fuerte y no ceda en Sinaloa

MAZATLÁN._ Ante el incremento de feminicidios, homicidios dolosos y hasta el asesinato de un bebé el sábado en Culiacán, el Obispo de la Diócesis de Mazatlán, Mario Espinosa Contreras, lamentó que la violencia no ceda en Sinaloa.

“Eso es tremendo, es la realidad que no cede, sino que sigue fuerte, sigue persistente. La situación es peligrosa para todos, pero hay que tomar las medidas prudenciales y continuar nuestras vidas”, expresó Monseñor Espinosa Contreras.

“En lo posible (hay que) evitar los movimientos nocturnos, de manera especial”.

Ante el despliegue de elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Marina, así como de corporaciones policiales en diferentes sectores de la ciudad, consideró que se está dando evidencia de que hay un interés de las Fuerzas Armadas de favorecer la tranquilidad y la paz, aunque la violencia continúa.

“Yo creo que sí puede favorecer que las personas se sientan más protegidas y que se inhiba la violencia; sí puede favorecer y ellos están haciendo un sacrificio muy grande, como ya lo decía una persona muy conocida aquí en Sinaloa, que uno no había pensado en eso, que normalmente las Fuerzas Armadas traen vestimentas gruesas y aquí en el calor eso es tremendo”, continuó.

“Y todavía se ponen chalecos y máscaras y cascos... están sufriendo más que nosotros el calor y están al rayo del sol, pero tratando de poner su parte para que prevalezca la paz”.

En entrevista en la Catedral Basílica de la Inmaculada Concepción, el Obispo expresó que se debe estar agradecidos con las Fuerzas Armadas, con las tropas que están haciendo una labor de rondines y de vigilancia en medio de la situación que se vive, por una parte violenta y por otra parte con las inclemencias del clima.

“Siempre hay que pedir para que ellos también los proteja el Señor a ellos y a sus familias”, dijo Monseñor Espinosa Contreras ante la racha violenta que se vive desde hace casi dos años en la entidad y que se ha agravado de julio a la fecha en Mazatlán.