$!Obispo de Mazatlán llama a la paz y al entendimiento en medio de la creciente violencia en Sinaloa

MAZATLÁN._ La violencia no parece disminuir en 2025: sigue activa con asesinatos y desapariciones, advierte Monseñor Mario Espinosa Contreras.

El Obispo de la Diócesis de Mazatlán señala que urge que las personas no se hagan daño y que las autoridades actúen para contrarrestar esta problemática.

“Por desgracia sigue en el mismo talante, es decir, no parece disminuir, sino está en activo la violencia, la agresión, las muertes, la desaparición de personas y pues eso urge a todos y cada uno de que tratemos, exactamente, de buscar no perjudicarnos, no lastimarnos, no hacer daño a los demás. Si no les hacemos el bien, al menos no les hagamos daño”, manifestó.

“Y de parte de las autoridades, pues (se requiere) más lucidez, más inteligencia, que consulten a lugares donde ha sido exitosa la lucha contra la violencia. Hay en países de América Latina, experiencias favorables, y eso es necesario, no solamente lo que nos dé nuestra cabeza y el intelecto, sino enriquecernos con la opinión de peritos no solo nacionales, sino extranjeros inclusive, para vivir de esa manera”.

El Obispo recordó que escuchó que Francisco Labastida Ochoa, cuando iba ser Gobernador de Sinaloa, veía que el contrarrestar la violencia era algo crucial y buscó una asesoría en Israel y los israelitas vinieron a esta entidad, hicieron estudios, diagnósticos, sugerencias y eso fue muy favorable.

“Ocupamos algo así, no solamente los intelectos mexicanos, sino si fuera necesario también los extranjeros, que hay gente muy capaz y con grandes experiencias, ya pasó con el señor que fue Gobernador hace muchos años y que él lo cuenta en un libro y lo ha contando en entrevistas recientemente, que él llamó a peritos de Israel a que lo asesoraran en cómo disminuir la violencia”, dijo.

“Entonces, se ocupa algo así porque sino va ser el cuento de nunca acabar, porque en todo el País está vigente la violencia y no cede, no cede y algunas veces hasta se extiende un poco más o algo más y es lamentable”.