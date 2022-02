$!Obispo de Mazatlán llama a las personas a no ser engreídas y alejarse de los bienes materiales

“Satisface estar orientados en la vida de la rectitud, alejados del mal, satisfacer procurando hacer el bien, y de esa manera sí vivimos una cierta felicidad; también teniendo una actitud humilde que tanto nos recomienda El Señor, no ser engreídos, no ser soberbios, no ser creídos, no ser altaneros, no despreciar a los demás, sino tener una actitud fraterna, serena, con gran consciencia de la dignidad humana nuestra y de la dignidad humana de los demás y así nos vamos orientando para que el señor nos regale la felicidad plena a la hora de la muerte”.

Con ello, el representante de la Iglesia católica en el sur del estado pidió a Dios mejorar la actitud de las personas y obras en su vida.

Espinosa Contreras invitó a los feligreses a seguirse protegiendo contra el coronavirus, pues tan solo el sábado se registraron 27 nuevas muertes en la entidad debido al Covid-19, mientras que en todo el País hubo cerca de 800 fallecidos.