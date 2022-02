Obispo de Mazatlán llama a ‘rezagados’ a vacunarse contra el Covid

El Obispo Mario Espinosa Contreras hizo un llamado a la población que no se ha vacunado contra el Covid-19, a que no tenga miedo y asista a los centros de vacunación a aplicarse la primera, segunda o refuerzo de la dosis contra el coronavirus.

Se dijo preocupado por el alza de contagios en la entidad y el alto número de casos activos, pues además de ellos todavía hay muchas personas que no son contabilizadas.

“Si uno no está vacunado está más frágil ante los virus, especialmente del Covid-19 en todas sus variantes y lo está diciendo la evidencia de los pacientes hospitalizados, la gran mayoría son pacientes hospitalizados, la gran mayoría son no vacunados y siguen muriendo, esta semana pasada murieron hasta 22 personas en un día en Sinaloa, y si se observa la mayoría son no vacunados”, dijo.

“Entonces eso nos requiere cuidarnos mucho, estar con la distancia conveniente, máxime que esta nueva variante es más contagiosa y aunque es más leve, si no están vacunados puede ser más grave o llegar hasta la muerte”, añadió.

Invitó a la población a invertir un poco de su tiempo y acudir los fines de semana al Polideportivo de Mazatlán, que es el centro en el cual siempre se encuentra habilitado para ello.

“Hay que tener nada más la disposición, hay que hacer una fila con un poco de tiempo y ya, la vacuna no duele nada, no cuesta nada y sus efectos son relativos generalmente muy leves, entonces no hay que tener temor ni dejarse llevar de malas corrientes o hipótesis que no tienen ningún fundamento en la ciencia”, pronunció.

Manifestó que espera el día en que toda la población esté vacunada, pero sobre todo, que ya lleguen las vacunas de los menores de edad que ya están avaladas por autoridades de otros países.

“Es importante que nos sumemos y ojalá llegara el día que el 100 por ciento estuvieramos vacunados, ojalá también en México se evolucionara hasta la vacuna de los niños chicos, como ya se ve en los Estados Unidos que desde los 5 años están vacunados, en México todavía no han creído conveniente dar ese paso, pero ya sabrán las autoridades sanitarias”.

Salud es la facultada para definir si hay o no Carnaval

El criterio a tomar por las autoridades para realizar el Carnaval debe ser en orden a la salud pública y debe ser tomada por autoridades sanitarias, consideró el Obispo.

El jerarca de la Iglesia católica comentó que es importante tomar ya la decisión, al ejemplificar que el Carnaval de Brasil y otros de México ya fueron suspendidos desde hace semanas.

“Yo creo que en esto son las autoridades sanitarias y de salud pública los que tienen el criterio de definición, porque ellos están siguiendo paso a paso la evolución del virus y ellos pueden decir si puede ser factible o no, yo creo que la Secretaría de Salud tiene la opinión más respetable y al mismo tiempo pues la más fundamentada”, manifestó.

“Creo que es significativo que grandes carnavales fueron suspendidos, en América el más celebre de Río de Jainero tiene más de mes y medio que se declaró que estaba suspendido, y también en México los carnavales del Golfo están suspendidos, que son los de Veracruz y los de Campeche”, expuso.