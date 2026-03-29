$!Obispo de Mazatlán llama a vivir la paz y la bondad en el Domingo de Ramos

MAZATLÁN._ Con un llamado a ser hombres y mujeres de bien, especialmente en estos momentos difíciles de confrontaciones y violencia en el mundo, el País y Sinaloa, el Obispo de la Diócesis de Mazatán encabezó la celebración del Domingo de Ramos, con el que inicia la Semana Santa. “Hoy se nos invita a todos los seguidores de Cristo por una parte ser hombres y mujeres de bien y por otra parte ser hombres y mujeres pacíficos que construimos paz, que esté lejos de nosotros la violencia, que esté lejos de nosotros la agresión, lejos de nosotros el atacar a los demás, lejos de nosotros el abusar de los demás y el perjudicarlos”, , señaló Monseñor Mario Espinosa Contreras.









Al oficiar la misa de las 09:00 horas de este 29 de marzo en la Catedral Basílica de la Inmaculada Concepción, en donde al principio bendijo las palmas y ramos que llevaban las decenas de personas que abarrotaron el recinto religioso, el Obispo agregó que en el corazón de todos los hombres y mujeres el primer respeto que deben tener es a todo hombre y a toda mujer. “Lo prioritario es tratar bien a tu hermano, a tu hermana, a tu padre, a tu madre, a tus amigos, a tus vecinos y a los desconocidos, porque lo más valioso en este mundo es todo hombre y toda mujer, entonces que proclamemos siempre por nuestra vida que Cristo es el Señor de la Vida y el Rey de la Paz”, recalcó en su mensaje en la eucaristía. Espinosa Contreras expresó que está culminando ya el tiempo de la Cuaresma y se celebra este domingo con la Iglesia universal el llamado tradicionalmente Domingo de Ramos, donde se conmemora la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, que estaba llena de muchos visitantes, de personas que habían ido de todas partes del mundo donde había judíos para celebrar la pascua judía. “Y todas aquellas personas estaban conmocionadas porque habían escuchado que recientemente Jesús había resucitado a Lázaro, fue el último de los milagros que hizo Jesús en una población muy cerca de Jerusalén, casi como a media hora, entonces fácilmente se conoció que Lázaro, que llevaba cuatro días en el sepulcro, fue liberado de los alzos de la muerte por Jesucristo que se manifiesta Señor y dador de vida”, continuó. “Entonces todas las personas que estaban en Jerusalén tenían esa admiración de ese gran milagro y por eso cuando supieron que Jesús iba entrar a la ciudad lo recibieron victoriosamente, Jesús entró humildemente en un burrito acompañado de sus discípulos y la multitud lo aclamaba como Rey de la paz, como Señor de la vida, bendito sea el que viene en el nombre del Señor (agitando ramos y tendiendo mantos a su paso)”.









Por ello, el Obispo dijo que hoy la Iglesia invita a que todos hagan como una renovación de su fe en Jesucristo Señor y dador de vida y también Señor de la paz.” “Y le pedimos para que todos nosotros nos orientemos en nuestra propia vida a vivir lo que sea más favorable, más digno, más conveniente, más responsable, viviendo la vida de Cristo, que es viva de verdad, de justicia, de amor y de paz y al mismo tiempo renovamos que Cristo es el Rey de la paz, Él en toda su pasión se mostró, él siempre se mostró en su vida, en su ministerio, pasión y en la cruz como un hombre de bien y un hombre de paz”, reiteró Monseñor. “El estuvo muy lejos de ser agresivo, de ser violento, de rechazar, de atacar, sino siempre estuvo como un hombre de paz, lleno de serenidad, lleno de mansedumbre y eso lo vamos a estar apreciando en estos días en las lecturas de la palabra de Dios cómo vivió Jesús lo trágico de los dolores, del sufrimiento y de la cruz: con gran serenidad y Él siempre buscando la paz”.





En entrevista, Espinosa Contreras recalcó que Jesús nunca fue un hombre agresivo, ni un hombre violento, ni que usara fuerza física en contra de alguien o que levantara sus manos en contra de alguien, sino siempre estuvo en una actitud y en unos hechos que construyen bondad, paz y armonía. “Y por eso nosotros que estamos tan urgidos de la paz debemos seguir el ejemplo de Jesús y estar lejos de levantar nuestras manos contra los hermanos porque todo hombre y toda mujer llevan el signo de que son imágenes de Dúos y además en el bautismo de la familia de los hijos de Dios y debemos esmerarnos que ni de pensamiento, ni de palabra ni de obra ultrajes o lastimamos a alguien o lo perjudiquemos, sino siempre más bien optando por proclamar con nuestros hechos que somos seguidores de Cristo, Rey de la paz”.

Ante la problemática de violencia que se vive en Mazatlán, el estado y el País, subrayó que es una gran tarea y un reto que invita a que se debe insistir en la oración suplicando a Dios unos por otros que cesen los ánimos belicosos en el mundo porque están muy presentes entre las naciones, entre los pueblos. “También entre los poblados y en la misma realidad mexicana que se ha venido trastocando y lastimando”, manifestó el Obispo de la Diócesis de Mazatlán. Al principio de las misas que se celebran en la Catedral este domingo se bendicen las palmas y ramos que llevan los fieles y que varios comerciantes venden afuera y cerca del recinto religioso en diferentes precios, que van de los 10, 20, 40 pesos o más, dependiendo del tamaño. En el atrio de la Catedral también se venden antojitos diversos en este día de Domingo de Ramos.