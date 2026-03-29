Obispo de Mazatlán pide oración por los 4 mineros atrapados en la mina de Rosario

MAZATLÁN._ A orar por los cuatro mineros atrapados en la mina Santa Fe, en Rosario, y tener la esperanza de que sean rescatados con vida, llamó a los feligreses el Obispo de la Diócesis de Mazatlán, Monseñor Mario Espinosa Contreras.

“Hay que orar de manera especial en estos días por los hermanos que están ahí en la mina Santa Fe, que es importante que los lleguen a rescatar; parece ser que siguen con vida porque han buscado manera de llevarles oxígeno y agua, pero no se ha culminado ahí el rescate”, comentó este domingo.

“Ojalá fuera como aquel rescate famosísimo que hubo en Chile hace años donde había muchos mineros (33 mineros rescatados con vida), que pudieron con una gran labor rescatar, que aquí también sean rescatados. Pedimos para que los esfuerzos del rescate culminen favorablemente y que también esté fortaleciendo a sus familiares, amigos y conocidos de los hermanos mineros de esa mina de El Chele, en El Rosario, Sinaloa”.

Como se informó públicamente, fue el pasado miércoles, cerca de las 14:30 horas, cuando se registró un derrame en una presa de jale o de residuos mineros que ingresó a una mina cercana, Santa Fe, donde había 25 trabajadores, de los cuales 21 pudieron salir y 4 más quedaron atrapados, por lo que la empresa minera inició labores internas de rescate.

Fue hasta el día siguiente cuando reportó de los hechos a las autoridades, por lo que a partir de la tarde de ese día al lugar al acudido elementos y especialistas de instituciones como la Comisión Nacional y Estatal de Protección Civil, de las secretarías de la Defensa Nacional y Marina, entre otros para apoyar en las labores de rescate.

También se presentó en el lugar el Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Mpya, entre otras autoridades.

El Obispo de la Diócesis de Mazatlán, que comprende todo el sur de Sinaloa, reiteró que se confía en que dichos trabajadores sean rescatados con vida.

“Confiamos de que sí, pero van pasando los días y entre más días pasan pues se va haciendo más en los familiares la desesperanza”, continuó Monseñor Espinosa Contreras, quien pidió a las autoridades redoblar esfuerzos para rescatarlos.

Hasta este domingo no se ha informado que ya hayan sido localizados y rescatados dichos trabajadores de la mina de oro Santa Fe.