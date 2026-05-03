Obispo de Mazatlán pide que caso Rocha Moya se resuelva con justicia y legalidad

MAZATLÁN._ Ante la solicitud de licencia temporal del Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por señalamientos de presunto narcotráfico y delitos relacionados con armas; y la llegada de Yeraldine Bonilla como Gobernadora interina, el criterio supremo debe ser el marco de la justicia y la legalidad, manifestó el Obispo de la Diócesis de Mazatlán.

“Nosotros confiamos de que se debe proceder siempre de acuerdo a la justicia, es este caso y en todos los casos no debe prevalecer como buscar la reducción de las realidades o el ocultamiento o manejar solo parcialmente las cosas, sino debe haber siempre transparencia y justicia”, dijo Monseñor Mario Espinosa Contreras.

“Porque así debe ser el procedimiento de quienes administran la justicia y de los gobernantes: no tener procedimientos oscuros o proceder simplemente a medias, sino que la referencia sea siempre la justicia; eso es lo importante y no la conveniencia personal o la conveniencia grupal o la conveniencia del partido o la conveniencia del Gobierno, sino el criterio supremo debe ser siempre el marco de la justicia y la legalidad”.

El Obispo recalcó que esa es la invitación que hace en este y en todos los casos, porque muchas veces la gran tentación de quienes administran la justicia es hacerla a modo y perder la equidad, pese a que siempre deben actuar de acuerdo con lo legal, con la justicia, a buscar lo que haya sido la realidad y tratar de obrar en consecuencia.

El pasado miércoles, Estados Unidos acusó a Rocha Moya y a nueve funcionarios y ex funcionarios de Sinaloa de presuntos vínculos con el narcotráfico y delitos relacionados con armas, por lo que el viernes el Gobernador pidió licencia temporal al cargo y el sábado el Congreso del Estado nombró como Gobernadora interina a quien se venía desempeñando como Secretaria General de Gobierno en la entidad, Yerandine Bonilla.

El Obispo de la Diócesis de Mazatlán, que comprende todo el sur de Sinaloa, dijo que no es fácil, siempre es complicado el actuar de acuerdo con la legalidad, por eso normalmente los procedimientos de la justicia son tardados, porque no es fácil a veces descubrir la verdad de los hechos, pero se debe estar en ese camino, en ese procedimiento.

“También algo que sorprendió en buena parte es que se haya vuelto a retomar el año 2021 donde sí hubo muchos comentarios en el estado de que no había habido equidad plena en ese proceso electoral, sino que se habían violentado las realidades electorales y hubo hasta demandas, quienes pusieron demandas, pero no procedieron ni se dieron curso, pero quedó ese estigma”, continuó Monseñor Espinosa Contreras.

“Y ese es realmente en parte sorpresivo que ahora en estos hechos vuelve aparecer el 2021 en la elección estatal”.

Además, el Obispo deseó que la Gobernadora interina proceda lo más rectamente posible y que tenga buenos asesores.

“Por otra parte, nosotros a quien hoy está llevando el Poder Ejecutivo pues le deseamos que proceda lo más rectamente posible. Ella por cierto es una persona que nace en el área del territorio de la Diócesis de Mazatlán porque es de Estación Dimas y ha tenido un desarrollo en su vida, constante, es joven y no dejará de tener tentaciones como todos los gobernantes”, expresó.

“Lo que deseamos es que ella sea una persona de conciencia y que tenga buenos asesores, rectos, honestos y que ella procure ser honesta, recta y llevar en ese interinato las cosas de la mejor manera posible. Es lo que deseamos para Yeraldine Bonilla, que como a todas las personas les deseamos siempre todo bien, nosotros no podemos desear el mal de nadie sino para todos los seres humanos siempre que el bien sea en ellos y que ellos vivan el bien”.

Ante las acusaciones de presuntos delitos de narcotráfico y relacionados con las armas que se hacen al ahora Gobernador con licencia y otros funcionarios y ex funcionarios de Sinaloa, el Obispo de la Diócesis de Mazatlán expresó que son hechos lamentables, muy graves y se tiene que dilucidar en el marco de referencia no a lo que conviene o a lo que menos perjudica, sino a lo que sea realmente lo más justo y lo más recto y lo más legal.

“Nosotros confiamos de que no vaya haber inestabilidad, parece que no la va habiendo, que continúe de la manera más pacífica todo y que se lleven las cosas lo mejor posible la administración pública, los servicios, la resolución de los conflictos y dificultades, que se haga siempre todo razonable y legalmente”, dijo Espinosa Contreras.