Obispo de Mazatlán pide que reforzamiento de seguridad sea eficaz

MAZATLÁN._ Ante el fuerte despliegue de seguridad para contrarrestar la inseguridad que se intensificó durante las últimas tres semanas en el municipio, el Obispo de la Diócesis de Mazatlán, Monseñor Mario Espinosa Contreras, espera que este incremento sea eficaz.

“Está con la intención de que la ciudadanía cobre más confianza, más seguridad, y que se está haciendo un esfuerzo; esperemos que sea eficaz”, añadió en entrevista este domingo en la Catedral Basílica de la Inmaculada Concepción.

“Yo creo que es significativo (el incremento de la seguridad), pero no es definitivo. Por ejemplo, me dicen que en Escuinapa hay mucho Ejército, pero siguen las balaceras y siguen los muertos; hoy por eso digo que sea no solamente mayor número, sino mayor en eficacia”.

Tras la Mesa Estatal de Seguridad y Construcción de Paz encabezada el pasado lunes por la Gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde, en la Tercera Región Militar, se acordó el reforzamiento de la seguridad en Mazatlán con más de 2 mil militares más y la instalación de filtros de seguridad en las principales entradas y salidas del puerto.

A raíz de ahí, aunque se retiró el retén militar en Cerritos, se ha visto un fuerte despliegue de elementos del Ejército Mexicano y Marina, así como de la Policía Estatal y Municipal en prácticamente todas las colonias y fraccionamientos de la ciudad, incluyendo el Centro, donde también instalan retenes sorpresivos.

El despliegue con elementos de la Guardia Nacional también es muy notorio en la franja turística, incluso este fin se semana se vio el patrullaje con militares provistos con armas largas en plena Plazuela República, en el Centro, y el recorrido con tanquetas en el primer cuadro de la ciudad.

Pese a este incremento de la seguridad en Mazatlán, continúan los asesinatos como el de una pareja la mañana del pasado viernes en una vivienda improvisada cerca de la Colonia Jacarandas y el ataque a balazos contra un expendio de cerveza la noche del sábado en el Fraccionamiento El Toreo, que dejó una persona muerta y una herida, entre otros.