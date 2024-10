El objetivo de los operativos de seguridad que se implementan en las carreteras de Sinaloa es dar seguridad a los usuarios e inhibir la presencia de delincuentes, no combatirlos, pero si hay una agresión a las Fuerzas Armadas hay respuesta de las Fuerzas Armadas como ya las ha habido, manifestó el Alcalde de Mazatlán, Édgar González Zataráin.

“Es muy claro, incluso lo han dicho los que están a cargo de la seguridad, los responsables de la Guardia Nacional y otros en las reuniones de trabajo, el asunto es preventivo, es poner vigilancia para darles seguridad, no para enfrentar porque entonces no le das seguridad al que cruza, si tú no enfrentas pues obviamente cierras carretera, entonces ya no le das seguridad para el paso”, añadió.

“La presencia del Ejército, la Marina, la Guardia en la carretera inhibe que los delincuentes se suban a la carretera y a esos puntos conflictivos, que es lo que se busca, combatirlos obviamente no es la dinámica en tema de carreteras, lo que se hace es buscar darle seguridad, pero si hay alguna agresión a la gente como la ha habido, una agresión hacia las Fuerzas Armadas hay respuesta de las Fuerzas Armadas, ha habido respuesta de las Fuerzas Armadas”.

Lo anterior lo declaró el Presidente Municipal de Mazatlán sobre la actuación de las diferentes instancias de gobierno para brindar seguridad en carreteras de la entidad ante la racha violenta que se vive desde el 9 de septiembre en Sinaloa que ya ha dejado más de 176 personas asesinadas, más de 200 personas privadas de la libertad, más de 370 robos de vehículos, bloqueos carreteros, afectaciones al turismo a la economía en general y a las clases, entre otras en la entidad por la disputa entre facciones del Cártel de Sinaloa.

Recientemente representantes de los diferentes sectores productivos pidieron en las Mesas de Seguridad que se refuerce de manera permanente la seguridad en las carreteras de las tres principales entradas a Mazatlán para dar confianza de tránsito a los turistas hacia este puerto, así como a los conductores de unidades de carga, sus vehículos y mercancías, sí como a los usuarios en general.

El Presidente Municipal reiteró que cuando hay una agresión al personal de las Fuerzas Armadas hay respuesta, no corre ni se cruza de brazos.

“El asunto es, y lo explica muy bien la Presidenta (Claudia Sheinbaum), no es primero ir a alborotar el panal, eso se hace con inteligencia y son trabajos que se están haciendo, realizando, para eso tienen ellos los mecanismos de hacerse de información, de inteligencia y a través de eso ya lo harán en su momento, acuérdense el escándalo que se armó el primer culiacanazo con Ovidio (Guzmán López, durante su primer captura en 2019), que por una extracción, porque ya estaba detectado con un trabajo de inteligencia, falló la extracción y qué se hizo, se tomaron calles, carreteras, quemaron (vehículos), se sacaron gente de los penales, se hizo un escandalazo”, recordó González Zataráin.

“Por esa razón, lo explica la Presidenta, que no puede ir directo así, primero hay que darle seguridad a la gente”.

El Alcalde de Mazatlán reiteró el viernes su opinión de que haya presencia militar en las carreteras de Sinaloa porque eso inhibe la presencia delictiva en las mismas.

“No para confrontar, ojo, pero sí para resguardar las carreteras inhibe, el mismo Gobernador propuso que hubiera esos puntos en donde hay bomberos, en donde hay grúas, donde hay presencia militar y esos puntos hay que replicarlos, es bueno, el mismo Gobernador lo propuso, entonces por supuesto fue bueno porque incluso desde que empezó eso se acabó (el problema de bloqueos en carreteras) y luego bajaron un poquito la guardia, como que dijeron ya estamos bien, y volvió a subir”, recordó.

“Tenemos, podemos decir, más de 15 días, casi 20 días que no había habido problema alguno en carreteras y habían funcionado muy bien esos puntos, entonces hay que rescatarlos”.