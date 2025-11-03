Obligatoriamente hoteles deberán abrir paso a turistas a las playas: Semarnat

De acuerdo a la nueva Ley General de Bienes Nacionales, el acceso a las playas marítimas y zona federal marítimo-terrestre, que se acaba de aprobar, privilegia el acceso directo por el interior de los hoteles en fines de semana con horarios, adelantó Renato Ocampo Alcantar, coordinador en Sinaloa de la Semarnat.

“Mientras más accesos de playa tenga la gente es lo que se está privilegiando, que no haya prohibido el ingreso porque las playas son públicas. Por más que tenga concesión, tú debes de tener la posibilidad de poder acceder en cualquier parte. Así lo dice lo aprobado que se está por publicar en el diario oficial que los hoteles que no tengan un acceso de playa directo, deben de dejar los domingos en un horario, dejar pasar a toda la gente a la playa”, explicó.

Señaló que hay centros de hospedaje que tienen prohibido el acceso a la playa por dentro del lugar.

“Ya ves que de repente se oponían a que pasen por los hoteles, no puedes pasar. Bueno, pues por ley ahora toda la gente puede pasar por los hoteles a la playa”.

Pero aclaró que no deben hacer uso de las instalaciones, solo acceder a la playa.

“No van a ser usufructo de las instalaciones del hotel, pero pueden pasar a la playa. Eso se estableció por Ley, pero hay un horario específico. Ya lo aprobaron, pero no lo han publicado”.

Agregó que ya aprobaron la obligatoriedad, una vez que se publique se define su aplicación.

”Hay un transitorio, que da un tiempo para que eso se dé, como toda ley y que pueda pasar que todo el mundo va a poder acceder a las playas”.

Por unanimidad, diputados aprobaron la reforma que permite el libre acceso a todas las playas del País.

El dictamen, que se turnó al Senado para su discusión y votación, específica en la Ley General de Bienes Nacionales, que el acceso a las playas marítimas y zona federal marítimo-terrestre.

En el artículo 56 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente se precisó que la Secretaría del Medio Ambiente deberá garantizar el acceso gratuito a las áreas naturales protegidas de su competencia, por lo menos un día a la semana.

Añade que “las autoridades federales, estatales y municipales, en el ámbito de sus competencias, garantizarán el acceso desde las vías públicas a las playas marítimas y zona federal marítimo-terrestre contigua a las mismas, el cual deberá ser seguro y señalizado”.

También indica que queda prohibida la imposición de cobros, cuotas o condiciones restrictivas para el ingreso a las playas marítimas y zona federal marítimo-terrestre contigua a las mismas, salvo por disposición expresa para la prevención y protección ambiental, seguridad pública, interés nacional y en los casos que establezcan los reglamentos administrativos.