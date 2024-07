En un recorrido de supervisión del Cárcamo 2 Norte se determinó que la obra de modernización se encuentra en un avance mayor al 60 por ciento; el Alcalde Édgar González Zataráin dijo que se estima que quedará concluida a finales del próximo mes.

“Lleva un avance esta obra muy importante, más del 60 por ciento; la obra civil va muy avanzada, estamos esperando que se esté concluyendo a finales de agosto. Es una obra prácticamente completa porque aquí es la modernización total del cárcamo”, informó.

El Cárcamo 2 Norte es uno de los tres que serán rehabilitados en lo que resta de la presente administración municipal, los otros dos son Cerritos y El Toreo; serán dotado con nuevos equipos de rebombeo, la planta de emergencia, el cuarto de controles y el mantenimiento a las instalaciones

“Desde el alumbrado, que va a ser un alumbrado más efectivo, cámaras, centro de control, plantas de emergencia, equipos de bombeo nuevos, prácticamente todo nuevo y va a quedar en muy buenas condiciones”, afirmó.

Anteriormente, quienes monitorean y controlan el sistema para el funcionamiento de este cárcamo, no tenían un área especial y trabajaban prácticamente a la intemperie, no existía ventanería y no había un resguardo adecuado. Ahora va a estar monitoreado por el Centro de Control como han ido quedando los otros cárcamos, mencionó el Alcalde.

Añadió que la modernización de este cárcamo, que dio inicio el 26 de junio, es de gran importancia, ya que es uno de los que abarca gran parte de la zona turística desde los fraccionamientos Lomas de Mazatlán y El Toreo, hasta Playa Norte.

“Este cárcamo, como estaba ya prácticamente en deterioro y no funcionaba bien, los rebosamientos los teníamos allá (retirado), no los teníamos tanto aquí, aquí teníamos también algo, pero lo fuerte estaba en los lugares de donde viene todo lo que es el drenaje”, detalló.

“Con esto (la modernización) se va a eficientar, así hemos logrado habilitar muchas colonias que ya no tienen problemas de rebosamiento, que eran provocados por los cárcamos, por eso la importancia de los cárcamos”.

La inversión para esta obra, de acuerdo al Programa Anual de Obras Públicas 2024, originalmente es de 11 millones 707 mil pesos, sin embargo el Alcalde informó que serán 12 millones 800 mil pesos los que se van a destinar finalmente para este proyecto, elevando su presupuesto en un 9 por ciento.

Jorge González Naranjo, gerente general de Jumapam, explicó que con la sustitución de la infraestructura sanitaria se busca evitar los derrames de aguas residuales que tantas molestias causan a los mazatlecos y contaminan el medio ambiente.