$!Obra nueva se perfila como mejor opción para el Puente Juárez con inversión estimada de $140 millones

La construcción desde cero del Puente Juárez, ubicado en el Estero del Infiernillo, en Mazatlán, se perfila como la alternativa técnicamente más viable ante los daños visibles que presenta la estructura, obra que podría costar entre 130 y 140 millones de pesos. Así lo informó Antelmo Enrique Ríos Núñez, subsecretario de Obras Públicas de Sinaloa, quien explicó que ya fueron revisados los resultados de un estudio técnico elaborado sobre el puente, ubicado en la Avenida Gabriel Leyva. Ríos Núñez destacó que todavía deben realizarse análisis adicionales antes de determinar formalmente si la estructura será reconstruida o sometida a una remodelación, destacando que, por instrucciones del Secretario de Obras Públicas de Sinaloa, Raúl Francisco Montero Zamudio, se revisa la posibilidad de obtener recursos de una dependencia federal para financiar los estudios pendientes.

“Hace algunos días nos instruyó el Secretario de Obras Públicas que revisáramos junto con una dependencia federal, porque parece ser que hay un área de oportunidad donde nos pudieran dar un recurso y pudieran complementarse los estudios que hacen falta”, comentó. Ríos Núñez indicó que la inspección visual resulta determinante, pues permite advertir daños que requieren una intervención pronta, aunque aclaró que los primeros análisis no colocan al puente en una situación de urgencia inmediata. “La inspección visual, lógicamente, es muy determinante de que tiene que hacerse un trabajo de manera pronta, no tan inmediata, pero sí pronta. Y hay otros estudios que tenemos que continuar complementando”, declaró.

De tal forma, advirtió que, una vez concluidos todos los análisis, podrá elaborarse el proyecto y definirse si se construye una nueva estructura o se remodela la existente. Asimismo, consideró que, aunque todavía no existe una determinación definitiva, desde una perspectiva profesional, lo más viable sería desmontar el puente actual y construir uno nuevo. Ante esto, estimó que esa alternativa requeriría una inversión de entre 130 y 140 millones de pesos, cifra preliminar que contempla la deconstrucción de la estructura existente y la posterior edificación de un nuevo paso vehicular. “Si fuese obra nueva, debiera andar entre los 130 o 140 millones de pesos: deconstruir y construir. Mi perfil me dice que sí. Mi perfil profesional nos lleva a que debiera ser una obra nueva”, dijo. El subsecretario reiteró que los daños son perceptibles durante la inspección visual, pero sostuvo que los estudios complementarios efectuados hasta ahora dan certeza de que no se requiere una actuación de emergencia.

“En la inspección es muy visible que hay daño, sin embargo, los poquitos estudios adicionales que se hicieron dan la certeza de que no es una urgencia tan pronta, pero sí tiene que ya planearse esa deconstrucción”, expresó. Ríos Núñez explicó que el Ayuntamiento de Mazatlán inició las gestiones correspondientes y que el Gobierno estatal se encarga de integrar y complementar la información técnica que será entregada a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. De esta forma, precisó que la dependencia federal ya recibió un adelanto de la información, pero todavía faltan estudios para integrar completamente el expediente. “La gestión la inicia el Municipio, el Gobierno del Estado está complementando la información, nos corresponde a nosotros hacérsela llegar a la SICT. Ya les dimos un adelanto de la información, pero hay que complementar todavía más los estudios”, expresó. Debido a que el puente se encuentra dentro de una zona federal, el proyecto deberá cumplir requisitos y características técnicas específicas, por lo que la intervención no podría realizarse únicamente mediante el retiro y reemplazo directo de la estructura. Mientras se completan los análisis y se buscan fuentes de financiamiento, las autoridades deberán comenzar a planear la eventual sustitución del Puente Juárez, una vialidad estratégica para la movilidad de Mazatlán cuyo deterioro, si bien no representa una emergencia inmediata, demanda una intervención en el corto plazo.

Podría arrancar la obra en 2027 La intervención del Puente Juárez podría ponerse en marcha hasta el año 2027, siempre que se concreten las gestiones, se autoricen los recursos y se cumplan los procedimientos administrativos correspondientes, informó el director de la Administración del Sistema Portuario Nacional en Mazatlán. Luego de que autoridades estatales estimaron que la reconstrucción de la estructura costaría entre 130 y 140 millones de pesos, el Almirante Julio César Pescina Ávila, director de la Asipona en el puerto, confirmó el interés de la dependencia federal en participar en el proyecto.