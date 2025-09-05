$!Obra sin terminar en avenida Reforma pone en riesgo a conductores en Mazatlán

MAZATLÁN._ Caminos peligrosos y riesgos de accidente está provocando una obra inconclusa en la avenida Reforma, justo frente al estadio Teodoro Mariscal, donde algunas zonas de la vialidad tienen huecos sin pavimentación y a desnivel que no permiten una buena circulación. La parte dañada de la avenida registra hoyos y baches que representan un peligro para conductores de automóviles y motocicletas que transitan por el lugar, ya que sobre la calle no hay señalización que advierta de los trabajos incompletos, solo una cinta de prevención mal colocada. Según vecinos del fraccionamiento Girasoles y Estadio, la obra habría quedado sin continuar desde hace un mes y se trataría de unos trabajos de drenaje y alcantarillado que se hicieron, pero que no se terminaron de pavimentar después por motivos desconocidos.





Una parte de la avenida Reforma sí está claramente pavimentada, sin embargo, entre 50 y 60 metros son los que tienen un hoyo con piedras y grava en los costados, los cuales podrían correr el riesgo de meterse en el camino de los conductores y provocar un accidente. En un recorrido realizado por Noroeste este viernes, se observó que los conductores tienen dificultades para avanzar por esa parte dañada de la avenida, pues al ser muy reducido el espacio, tienen que maniobrar con cuidado para no estrellarse contra un poste de luz que está a un costado.





En tanto, los camiones y transportes pesados no pueden cruzar por esa zona debido a que su tamaño no se los permite. Y es que además, en la parte sin pavimentar se encuentra una alcantarilla elevada, lo cual hace que los conductores le saquen la vuelta para no dañar sus vehículos. Vecinos esperan que las autoridades correspondientes den pronta reparación a la parte inconclusa de la avenida Reforma, tomando en cuenta que es una vialidad muy transitada durante el día. Además, está por iniciar una nueva temporada de la Liga Mexicana del Pacífico en en el estadio de beisbol frente a la zona afectada.