$!Obras bajo el puente vehicular Pérez Escobosa mantienen cierre de vialidades

Tal y como ha venido sucediendo semanas atrás, los trabajos que se realizan en las laterales del Paso Superior Vehicular México 15 y Libramiento Óscar Pérez Escobosa continúan generando modificaciones en la circulación vehicular de la salida norte de Mazatlán, obligando a cientos de conductores a utilizar rutas alternas para desplazarse por la zona. Desde el pasado jueves, un nuevo tramo de la Carretera México 15, en su lateral derecha, permanece cerrado debido a las obras en curso. El cierre abarca desde una tienda de conveniencia ubicada en el cruce con la Avenida Óscar Pérez Escobosa hasta las inmediaciones de la planta de Bimbo, lo que también dejó sin acceso directo al Fraccionamiento Hogar del Pescador.





De acuerdo con información proporcionada por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, a través del Centro SICT Sinaloa, estos trabajos podrían extenderse durante varias semanas más, mientras continúan las adecuaciones en la parte baja del distribuidor vial. Con este cierre, la única forma de cruzar hacia la salida norte de la ciudad es utilizando la parte superior del puente vehicular. Esto ha provocado cambios en las rutas habituales de circulación para quienes transitan diariamente por el sector. Los automovilistas que se desplazan desde el Parque Lineal con dirección hacia Acaya deben ingresar por las calles del fraccionamiento Alarcón para reincorporarse a su destino. En tanto, quienes circulan desde Acaya deberán tomar la carretera México 15 para continuar su trayecto. Mientras tanto, la lateral izquierda del puente Pérez Escobosa ya fue reabierta a la circulación, permitiendo una mejor movilidad para usuarios del transporte público y para quienes buscaban una ruta de salida más directa de Acaya.



