Obras de construcción van lentas, pero inseguridad no las detiene: CMIC

MAZATLÁN._ La industria de la construcción del sur de Sinaloa no está pujante y va lenta, pero los desarrollos no han parado pese a la inseguridad que prevalece, afirmó Hugomar Peraza Ponce.

El dirigente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Delegación Sinaloa Sur apuntó que, al estar por cerrar el año 2025, los constructores y desarrolladores ven con cautela la incertidumbre que se vive.

Reiteró que el factor inseguridad no ha parado ninguna obra en proceso, sino todo lo contrario.

“No está tan pujante como creíamos que pudiera cerrar el año y sigue de manera uniforme bajo. Hay muchos proyectos que se están gestionando, lo cual es importante, pero porque verse de fondo de que algo pudiera estar cambiando y dar confianza que se dé la inversión que buscamos, la oportunidad de empleo y desarrollo económico”, dijo.

Peraza Ponce lo atribuyó a la inseguridad y de que nadie va a querer invertir.

“Ahorita lo mencioné, nadie va a querer invertir donde no haya certidumbre de su negocio y de su retorno de inversión, y por lo que conocemos porque no hay la confianza suficiente para atraverse aumentar el ritmo de la inversión”.

El dirigente de CMIC aclaró que solo se necesita superar a corto plazo la seguridad para aumentar el ritmo de la actividad.

Mientras eso ocurre, a las empresas se les complica el cierre de año en lo operativo, comentó.

“Te vas adaptando a los flujos, también esto es un mercado de cuánto vendes, cuándo produces y sí afecta cuando tienes que despedir a una persona. Tenemos esa misión de generar oportunidad y no es bien visto y cómodo tener que despedir a alguien”.