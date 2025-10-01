$!Obras de drenaje pluvial en la Camarón Sábalo siguen retrasadas

MAZATLÁN._ El drenaje pluvial y cárcamo de rebombeo de la avenida Camarón Sábalo, en construcción en la Zona Dorada, sigue “encantado”, consideran afectados.

Y es que la temporada de lluvias está a punto de concluir y las obras siguen atrasadas, así que la prueba para cotejar si era el remedio ante tanta inundación que se genera en la zona continúa también en pausa.

Para los vecinos del fraccionamiento Sábalo Country y propietarios de hoteles, restaurantes, comercios, bares, centros de eventos y las oficinas de Conapesca, cada que llueve se paraliza la circulación vial y, por ende, quienes laboran en el área no pueden transitar por el cruce del callejón Tiburón y la Camarón Sábalo.

Dicha avenida es una de las más transitadas desde temprana hora hasta meterse el sol y aún más en tiempos de vacaciones, porque se trata de la franja turística más extensa y activa de Mazatlán y debido a que es la parte que conecta con el malecón hacia el sur y para el norte a la zona del nuevo Mazatlán, La Marina.

Pero el problema es añejo aquí, señalan los vecinos de los alrededores, y oportunidades de invertirle han sido varias, sin embargo, hasta ahora el actual Gobierno de Sinaloa, de Rubén Rocha Moya, le apostó 78.5 millones de pesos, pero la fecha de la culminación sigue postergada.