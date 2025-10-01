$!Obras de drenaje pluvial en la Camarón Sábalo siguen retrasadas

MAZATLÁN._ El drenaje pluvial y cárcamo de rebombeo de la avenida Camarón Sábalo, en construcción en la Zona Dorada, sigue “encantado”, consideran afectados.
Y es que la temporada de lluvias está a punto de concluir y las obras siguen atrasadas, así que la prueba para cotejar si era el remedio ante tanta inundación que se genera en la zona continúa también en pausa.
Para los vecinos del fraccionamiento Sábalo Country y propietarios de hoteles, restaurantes, comercios, bares, centros de eventos y las oficinas de Conapesca, cada que llueve se paraliza la circulación vial y, por ende, quienes laboran en el área no pueden transitar por el cruce del callejón Tiburón y la Camarón Sábalo.
Dicha avenida es una de las más transitadas desde temprana hora hasta meterse el sol y aún más en tiempos de vacaciones, porque se trata de la franja turística más extensa y activa de Mazatlán y debido a que es la parte que conecta con el malecón hacia el sur y para el norte a la zona del nuevo Mazatlán, La Marina.
Pero el problema es añejo aquí, señalan los vecinos de los alrededores, y oportunidades de invertirle han sido varias, sin embargo, hasta ahora el actual Gobierno de Sinaloa, de Rubén Rocha Moya, le apostó 78.5 millones de pesos, pero la fecha de la culminación sigue postergada.
Primero habían dicho que los trabajos del cárcamo de rebombeo quedarían en agosto, pasó septiembre y en octubre todavía le falta la instalación de tubería de acero, de cuatro bombas, limpieza de cárcamo, la canalización eléctrica y el perfilado de ducto pluvial.
Lo anterior lo anunció el Secretario de Obras Públicas estatal, Raúl Zamudio, en un boletín, anunciando que ya casi está terminado el cárcamo y la red de drenaje pluvial que pretende resolver el problema de inundaciones en la zona.
Estas lluvias de temporada debían ser la prueba de fuego si va a funcionar o no, pero a como van se terminará la temporada alta de lluvias y seguirán perfilando el cruce de ductos pluviales en el caso del cárcamo existente, la limpieza de caja torpederas de presión y la colocación de adoquín en banquetas, rejillas pluviales, pintura, guarniciones entre otros detalles a solventar por las constructoras responsables.
El Secretario de Obras resaltó que faltan solo días, sin cuantificar cuántos, asegurando que ahora sí está por concluir las obras del drenaje pluvial y cárcamo de rebombeo.
“En los próximos días estará ya en funcionamiento el cárcamo pluvial de la avenida Camarón Sábalo, el cual viene a resolver el problema de inundaciones en la zona donde está Conapesca en Mazatlán. Esta obra contempla una inversión de 78.5 millones de pesos”, precisó.
El funcionario destacó, entre las características de esta obra, cuatro bombas con capacidad de 270 caballos de fuerza cada una, las cuales vienen a desalojar 2 mil litros por segundo cada una.
Además se consideró una caja rompedora de presión para que el agua baje a gravedad al mar y evitar la erupción del mar, como tema de medio ambiente.
Como comparativo, mencionó, la obra actual, el cárcamo venía trabajando con tres bombas de 60 caballos de fuerza cada una y ahora son cuatro bombas con 270 caballos de fuerza cada una.
La obra servirá para darle salida al agua proveniente de la lluvia en una superficie de unas 406 hectáreas que es el área de la cuenca de aportación al punto donde se concentran las aguas con los niveles más altos, dicha zona corresponde a la esquina del callejón de la Avenida del Tiburón y la avenida Camarón Sábalo, que es el cruce principal más transitado de la franja hotelera de Mazatlán.