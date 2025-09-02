$!Obras en salida norte de Mazatlán generan caos vial y largas filas de tráfico

Un gran congestionamiento vial y largas filas de tráfico se pudieron observar la mañana de este martes en el cruce de la Carretera Internacional México 15 y Avenida Óscar Pérez Escobosa, donde la delimitación de vialidades por la construcción del nuevo puente vehicular provocó que el paso se volviera más lento. Fue desde las 7:30 horas que el tráfico comenzó a generarse en mayor medida debido a la gran cantidad de conductores que usan dichas vialidades para llegar a sus trabajos y escuelas, tras el inicio del ciclo escolar el lunes.

Tanto en la carretera México 15 como en el Libramiento Pérez Escobosa, las largas filas de vehículos sin poder avanzar a su destino se hicieron presentes. Y es que el tráfico llegaba desde el semáforo hasta el puente de la Corona de un lado; mientras que en contraparte fue creciendo hasta la zona de Libramiento 3.

Asimismo, en el Parque Lineal (Libramiento 2) también se presentó el caos vial desde muy temprano, ya que quienes venían del sur buscaban avanzar hacia la zona de la Marina; mientras que los que veían de ese rumbo querían llegar a Santa Rosa, Munich, Clouthier y demás avenidas en Mazatlán.

Pese al constante ruido de los claxon y gritos de conductores molestos, solamente una persona de Tránsito Municipal era el que se hacía cargo de manejar los semáforos para hacer más fluido el avanzar de los vehículos. Sin embargo, no fue hasta pasadas las 9:30 horas que el tráfico comenzó a desahogarse un poco para los cuatro rumbos.

Por su parte, los trabajos de construcción del nuevo paso superior vehicular en la carretera México 15 y Pérez Escobosa continúan una semana más, y este martes se pudo ver como ya comienzan a colocar la primera fase de lo que serán los soportes (bases) del puente; ésto después de retirar el camellón que dividía las vialidades.