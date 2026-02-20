Obras sin autorización junto al Malecón de Mazatlán podrían ser removidas, advierte la Profepa

Obras de palapas que dañaron playas de Mazatlán es casi seguro que tengan que remover bardas y pilotes, adelantó el delegado de la Profepa.

El titular Marco Antonio Moreno, anticipó que la dependencia federal está buscando el resolutivo el retiro total de lo que está hecho para dejar un precedente.

La instalación de dos palapas en las playas de la Avenida del Mar que fueron clausuradas por hacer obras irregulares como un extenso muro de concreto y los 12 pilotes de material que dañan a la zona federal marítimo terrestre, así como una torre de departamentos donde se taló mangle, el resolutivo debe implicar el retiro de esas obras porque no tiene la autorización de impacto ambiental, anticipó.

“En el tema de las palapas, cada palapa que nosotros clausuramos es el inicio de un procedimiento administrativo que seguimos. Se sigue el procedimiento como tal, se documenta las irregularidades que se encontraron y si la intención es, en el caso del muro que me mencionas, casi le puedo asegurar que el resolutivo, le puedo asegurar que será el retiro del muro. Hay otra palapa que solamente estaban los pilotes, ahí no está autorizado y también van a ser retirados”.

Aclaró que en el caso de que algunas palapas están pidiendo permisos para reconstruir, no es el problema, pero sí cuando se quieren extender y no tienen el permiso, como sucede en ambos casos.

Mientras que del caso de la torre de condominios de seis niveles ubicada en la zona de manglares en el estero de la Marina, que taló más de 50 especies de mangles y que la obra está muy avanzada, citó que esta sanción es mucho más severa, se le está dando un plazo para presentar permisos porque al momento de la inspección no lo tenían.

Dijo que a nueve meses como titular de la Profepa no será omiso y que por ello está actuando contra las irregularidad para hacer valer la Ley y que sobre todo los desarrolladores tendrán que entender que los permisos es lo primero que deben tener para poder realizar una obra o que se atengan a las consecuencias.

En cuanto al canal receptor de denuncias, dijo que pueden hacerse por correo, a la coordinación de Profepa, por la páginas oficiales con los elementos necesarios para que se proceda con el argumento requisitado para que se realice la inspección.

El funcionario federal fue entrevistado en el marco de su participación en panel organizado por el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, titulado Gobernanza Costera, Retos, oportunidades en la administración de la zona federal marítimo terrestre de Mazatlán.