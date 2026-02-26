$!Observatorio advierte sobre baja recuperación de gasto en carnavales de Mazatlán

MAZATLÁN._ De más de 305 millones de pesos que se han gastado en carnavales en el puerto, solo 150 millones han sido recuperados, señaló el Observatorio Ciudadano de Mazatlán.
El organismo apuntó que es en taquillas donde no concuerdan las cifras oficiales de asistencia con los ingresos.
Organizar un carnaval representa un elevado costo por más de 305.1 millones de pesos, de los cuales apenas 150 millones fueron recuperados en taquillas y concesiones, expuso el director Gustavo Rojo Navarro en un análisis desmenuzado entre los reportes financieros del 2022 a 2025.
Por ello, urgió a que haya un nuevo modelo de gasto sostenible administrado por un patronato mixto de empresarios y Municipio, y que sea transparentado.
Rojo Navarro agregó que el gasto del Carnaval de Mazatlán representa el 90 por ciento del presupuesto anual del Instituto de Cultura, 87 millones de pesos invertidos para cada festividad en promedio.
En el análisis hecho, comentó que este festejo sí puede ser un producto rentable porque ya se ha dado muestra de ello en los eventos de 2023 y 2024.
“Hay características para lograr la sustentabilidad, siempre y cuando se lleguen a acuerdos entre los sectores que se benefician directamente porque la derrama de más de en millón de pesos que se señalan por el Municipio, Canaco y la Secretaría de Turismo estatal, bien podría involucrar al sector empresarial con patrocinios o concesiones”, dijo.
Sin embargo, el director del Observatorio insistió en que sea a través de un patronato mixto o fideicomiso entre el Municipio e iniciativa privada, descentralizado quién administre los recursos y la organización.
- ¿Pero cuánto han costado los carnavales en los últimos cuatro años?
- En 2022 la inversión fue de 100 millones de pesos y el ingreso fue de 24 millones de pesos, es decir, solo recuperaron el 24 por ciento del total invertido, 2.8 por patrocinios y 16.1 de concesiones.
En 2023, el gasto fue de 61.8 millones de pesos y el retorno fue de 48.9 millones de pesos, 7.6 millones de patrocinios y 12.2 de concesiones.
Por su parte, en 2024 invirtieron 65 millones de pesos y se recuperaron 38.5 millones de pesos, 7.8 millones en patrocinios y 12.4 millones en concesiones.
Mientras que el Carnaval 2025 costó 78.3 millones de pesos y solo reportaron 37.7 millones de pesos, 8 millones de pesos en patrocinios.
Los ingresos, detalló Rojo Navarro, se componen de tres rubros: el patrocinio, las concesiones y por taquillas y acceso a Olas Altas.
Rojo Navarro puntualizó que es en el ingreso por taquillas donde no están las cuentas claras ni coinciden con las cifras de asistencia a cada coronación, aún cuando las empresas promotoras hayan asumido el cobro.
En 2022, le apostaron 43.3 millones de pesos en los eventos de coronaciones y recuperaron 5 millones de pesos.
Para 2023, le invirtieron 31.1 millones de pesos y recuperaron 30 millones de pesos, casi la totalidad sin ganancia.
No obstante, en 2024 la curva ascendente cayó de 34.8 millones de pesos gastados del presupuesto de cultura, solo ingresaron en taquillas 18.2 millones de pesos, apenas la mitad del total y se dijo que el estadio lució abarrotado.
Para 2025, la tendencia a la baja lo reflejan las cifras de 17 millones de pesos ingresados por boletaje contra los 44.8 millones de pesos gastados en la contratación del espectáculo y organización.
En el contexto de las gráficas presentadas, afirmó que ningún Carnaval ha alcanzado la sustentabilidad en los últimos cuatro años.
Así que, como organismo ciudadano vigilante de la transparencia y rendición de cuentas, el Observatorio propone que se promueva la participación directa de sectores con patrocinios directos y otros esquemas de colaboración específica.
“Que se formule un solo ente para organizar el Carnaval y quitarle esa carga de la cultura y artes, para que ahora sí lleve la cultura a las colonias, reactivar en las escuelas las clases de danza, teatro y música y que sea un organismo descentralizado que lo opere, a través de un patronato mixto o fideicomiso entre el Municipio e iniciativa privada”, reiteró Rojo Navarro.
Además, citó algunas ventajas de como mejorar las gestiones, profesionalizar la organización, la transparencia financiera y delinear reglas nuevas de ganancia directa.
Concluyó que no solo se trata de transitar a un nuevo modelo de subsidio sino que garantice la máxima transparencia de resultados reales de Carnaval, en ingresos, gastos y en subsidios, a través de un micrositio donde publiquen los registros de asistencia, contratos y sus procedimientos.
Todo esto lo explicó en la conferencia de prensa a los medios locales sobre el dispendio del gasto que representa organizar el Carnaval para Mazatlán y hay otros actores beneficiados que bien pueden participar activamente, como la iniciativa privada.