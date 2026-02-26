$!Observatorio advierte sobre baja recuperación de gasto en carnavales de Mazatlán

MAZATLÁN._ De más de 305 millones de pesos que se han gastado en carnavales en el puerto, solo 150 millones han sido recuperados, señaló el Observatorio Ciudadano de Mazatlán. El organismo apuntó que es en taquillas donde no concuerdan las cifras oficiales de asistencia con los ingresos. Organizar un carnaval representa un elevado costo por más de 305.1 millones de pesos, de los cuales apenas 150 millones fueron recuperados en taquillas y concesiones, expuso el director Gustavo Rojo Navarro en un análisis desmenuzado entre los reportes financieros del 2022 a 2025. Por ello, urgió a que haya un nuevo modelo de gasto sostenible administrado por un patronato mixto de empresarios y Municipio, y que sea transparentado. Rojo Navarro agregó que el gasto del Carnaval de Mazatlán representa el 90 por ciento del presupuesto anual del Instituto de Cultura, 87 millones de pesos invertidos para cada festividad en promedio.

En el análisis hecho, comentó que este festejo sí puede ser un producto rentable porque ya se ha dado muestra de ello en los eventos de 2023 y 2024. “Hay características para lograr la sustentabilidad, siempre y cuando se lleguen a acuerdos entre los sectores que se benefician directamente porque la derrama de más de en millón de pesos que se señalan por el Municipio, Canaco y la Secretaría de Turismo estatal, bien podría involucrar al sector empresarial con patrocinios o concesiones”, dijo. Sin embargo, el director del Observatorio insistió en que sea a través de un patronato mixto o fideicomiso entre el Municipio e iniciativa privada, descentralizado quién administre los recursos y la organización.

- ¿Pero cuánto han costado los carnavales en los últimos cuatro años? - En 2022 la inversión fue de 100 millones de pesos y el ingreso fue de 24 millones de pesos, es decir, solo recuperaron el 24 por ciento del total invertido, 2.8 por patrocinios y 16.1 de concesiones.