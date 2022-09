Observatorio Ciudadano impugna reserva a contrato cancelado con Azteca Lighting

El Observatorio Ciudadano de Mazatlán impugnó la determinación del Gobierno porteño de reservar por dos años la información sobre la cancelación del contrato con Azteca Lighting por 400 millones de pesos, informó Gustavo Rojo Navarro, director del organismo.

El activista explicó que el lunes interpusieron un recurso ante la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, para que dé reversa a la decisión de la administración que preside Luis Guillermo Benítez Torres de mantener oculta la documentación por dos años del contrato con la empresa de luminarias.

“También comentarles de que ya la impugnación por haber reservado la información, pues ya la presentamos, ayer (lunes), ante la CEAIP, es información que nos argumentan está en un proceso, sin embargo, en la propia información que nos presentan, establece que no se ha recibido ninguna denuncia, demanda, entonces al no haber ninguna impugnación por parte del contratista, no existe ningún procedimiento abierto, por lo que no hay el debido proceso”, indicó.

Rojo Navarro dijo también que no hay excusa para no ceder la información, dado que como tal no hay un procedimiento legal en este momento entre las partes, por lo que esperará la resolución del órgano garante en materia de acceso a la información en Sinaloa.

“No dan los tiempos, porque el acta administrativa tienen 15 días para impugnarlo ¿cuánto hace que generaron la rescisión del contrato?”, preguntó.

Édgar Augusto González Zataráin, Secretario del Ayuntamiento, dijo respetar las decisiones del organismo, pero aclaró que los procesos aún no vencen, y por eso de facto hay un procedimiento, mientras no venza el plazo (no dijo el tiempo) no podrán emitir información al respecto.