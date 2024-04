MAZATLÁN._ Los vendedores de tianguis tienen de margen hasta el 15 de mayo para renovar sus permisos anuales y en la celebración del Día de las Madres se darán permisos especiales para quien así lo solicite para realizar el comercio frente a panteones, manifestó el Oficial Mayor del Ayuntamiento de Mazatlán, Rogelio Olivas Osuna.

“Les vamos a dar un poquito de margen hasta el 15 de mayo para que puedan venir a renovar sus permiso sin ninguna multa o recargo”, añadió Olivas Osuna.

Agregó que hasta el momento del tianguis de la colonia Benito Juárez ya han acudido a renovar dicho permiso como un 40 por ciento del total, de la colonia Francisco Villa un 35 por ciento y de la Flores Magón es un poco más bajo, pero ahí apenas se dieron los permisos el año pasado, pero ya se han acercado los líderes para ver qué se puede hacer.

“El 10 de mayo vamos a tener operativo tanto en los panteones de manera conjunta con Servicios Públicos y los vendedores que van a proliferar en esas zonas, los famosos permisos eventuales para esas fechas, que son vendedores de flores ya sea naturales o artificiales y alguno que otro regalo como globos que les llevan a las mamás, y comida algunos que se ponen sobre todo en lo que es el Panteón Jardín y el Renacimiento”, continuó.

Osuna Olivas dio a conocer que el permiso anual para los vendedores en general varía de costo dependiendo de la actividad que realiza, por ejemplo para alguien que vende tacos se le cobran mil 300 pesos, si es adulto mayor y tiene su tarjeta de le da 50 por ciento de descuento, lo mismo para los vendedores en tianguis, ahí si alguien vende ropa se le cobra 700 pesos por el permiso anual.

Además, precisó que en el caso de venta de comida, además del permiso anual Oficialía Mayor les cobra derecho de piso dependiendo del espacio que ocupen, lo que ya corresponde a la Dirección de Ingresos, pero por ejemplo a un negocio de venta de tacos se le cobra entre 100 a 200 pesos diario por el derecho de piso.

“El padrón ya actualizado son 3 mil 120 y algo en lo que estuvimos actualizando, como también se les da tolerancia les decimos hay que darte tu certeza jurídica, muchos no se han acercado, muchos han ‘hecho concha’ porque ha llegado gente del tianguis que tienen más de 7 años que no pagan, no hemos sido tan enérgicos en el sentido de multas, queremos que vengan de una manera pacífica, que se regulen porque ahorita estamos, nos e va cobrar lo pasado, nosotros nos vamos, viene alguien y con la mano en la cintura nos pueden quitar porque no tienen el permiso actualizado”, reiteró.

También dio a conocer que actualmente nada más se han solicitado permisos para cierre de calles por el inicio de campaña de un candidato y por la gira de una candidata presidencial, pero se otorga para cualquier candidato o candidata que haga su solicitud respectiva.

“No hay cobro, (el permiso) es sobre todo para la logística”, continuó Olivas Osuna.

También dijo que hasta el momento no se ha recibido ninguna denuncia por colocación de propaganda política en lugares no permitidos para ello, como en todo el paseo turístico como ya se acordó desde hace dos elecciones pasadas.